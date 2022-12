E se per godersi il periodo più magico dell’anno non servisse andare così lontano?

Dal 1 al 18 Dicembre a Napoli, alla Mostra d’Oltremare grazie all’allestimento del Christmas Village è possibile passeggiare immersi tra mille alberi di Natale e luci colorate, ammirare i mercatini che espongono produzioni artigianali e assaggiare i prodotti tipici della tradizione napoletana, dal dolce al salato tra la pizza, in tutte le sue declinazioni, e graffe calde.

Ma non finisce qui: per accontentare anche i più piccoli è disponibile un’area giochi e sono programmati una serie di eventi e di laboratori per intrattenere e far divertire chi intende trascorrere del tempo all’insegna dello spirito natalizio.

Sono stati allestiti anche un palco per gli spettacoli e una pista di ghiaccio per pattinare in perfetto stile newyorkese: come se in un attimo fossimo nella famosissima Rockfeller Center ai piedi del maestoso albero, in un tipico film natalizio americano.

A coronare la magia del natale riprodotta nel cuore di Napoli, la casa di Babbo Natale presente all’interno del villaggio in cui è possibile incontrare il vecchietto più amato dai bambini e consegnargli la propria letterina.

Di seguito il link per acquistare il biglietto e fare un salto in quello che sembra essere il villaggio delle favole.

https://www.christmas-village.it/

Simona De Angelis