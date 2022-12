Droga nel manico di un cacciavite, in un pennarello e in una bomboletta spray: bloccato ed arrestato a Castellammare di Stabia. I carabinieri hanno fermato la notte scorsa un’auto sospetta in via Traversa Tavernola. Alla guida, Gennaro Pasqua 38enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Castellammare, droga in un cacciavite ed un pennarello: arrestato 38enne

L’uomo sembrava non essere tranquillo e la cosa ha incuriosito i militari. Lo hanno perquisito e trovato 4 diverse varietà di droga. Nel manico di un cacciavite 15 dosi di crack, in un pennarello 13 palline di cocaina e all’interno di una bomboletta spray 2 dosi di marijuana e 2 stecchette di hashish.

In casa altre 3 dosi di crack e un bilancino di precisione. L’uomo è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

(Foto di Alexander Stein da Pixabay)