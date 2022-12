Si aggravano le condizioni dell’uomo di 55 anni trasferito da Ischia all’ospedale Cardarelli di Napoli lo scorso sabato 26 novembre, travolto dalla frana di Casamicciola. Giovangiuseppe Di Massa nei giorni scorsi presentava un quadro clinico che era parso in miglioramento, “nelle ultime ore la situazione non è evoluta positivamente ma, viceversa, si è presentata con maggiore complessità”, spiega l’ospedale Cardarelli in una nota.

L’uomo, molto conosciuto a Casamicciola come “Peppe l’idraulico”, era rimasto diverso tempo aggrappato ad un supporto resistendo alla furia della frana e fu salvato dall’intervento dei soccorritori. “La grave problematica respiratoria intervenuta a seguito dell’inalazione di fanghi e acqua da parte del superstite appare permanere”, spiega ancora il Cardarelli.

Il nuovo quadro clinico ha indotto i sanitari del Cardarelli a trasferire il paziente dal reparto Trauma Center – deputato alla prima gestione dei traumatizzati nella fase critica – alla terapia intensiva del Dipartimento di Emergenza.