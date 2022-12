Tentato omicidio nella cucina della pizzeria Alleria in via Sacra a Pompei, arriva la condanna in primo grado. Il Collegio del Tribunale di Torre Annunziata – presidente Francesco Todisco – ha inferto 8 anni di reclusione ad Aniello D.S., il 23enne pizzaiolo di via Casone a Pompei protagonista della scena da far west vissuta di recente nei locali della nota pizzeria del centro cittadino di Pompei.

Il giovane era imputato per il tentato omicidio di un collega, Antonio C., 35enne di Torre Annunziata. La vicenda, a tinte fosche, bagnata dal sangue che ha sporcato di rosso vivo un grosso coltellaccio, si è svolta il 19 dicembre del 2021. Quando, al termine di una lite scoppiata in cucina, la vittima fu accoltellata con brutale violenza.

Pompei, tentò di uccidere il pizzaiolo con un coltello: condannato 23enne

Almeno due – secondo la ricostruzione degli inquirenti, ora suffragata pure dai giudici di primo grado – le coltellate inferte tra il collo e l’aorta. Il movente dell’aggressione sarebbe davvero folle. “Adesso vediamo se bestemmi più”. Questo, infatti, fu il motivo avrebbe spinto il giovane pizzaiolo ad accoltellare il collega. A raccontarlo ai poliziotti, subito dopo la scena da far west, fu una testimone, terza dipendente della pizzeria.

Il proprietario del locale, Antonio G., al contrario non riuscì a vedere: era troppo presto, le ore 18 e 15, in pizzeria non c’erano clienti. Gli elementi di prova a carico del giovane sarebbero state comunque evidenti. Almeno secondo i giudici. Per questo motivo, la pubblica accusa ha prima chiesto e poi ottenuto il rinvio a giudizio per un processo da svolgersi con rito alternativo. Ieri, la sentenza di condanna: 8 anni di galera e interdizione perpetua dia pubblici uffici.

La richiesta del pm era a 10 anni e 8 mesi di reclusione

L’aggressore, difeso in aula dall’avvocato Massimo Autieri, però rischiava ben altro. La richiesta del pm era infatti a 10 anni e 8 mesi di reclusione. La vittima, dopo le coltellate subite, nel dicembre 2021 fu trasportata d’urgenza all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, poi qui costretta a subire tre delicati interventi chirurgici. A inchiodare il suo aggressore, sarebbero stati alcuni retroscena svelati ai poliziotti dalla testimone oculare del tentato omicidio: “E’ uscito fuori dalla cucina, aveva ancora il coltello in mano. Ha gridato cosa ho fatto? L’ho ucciso? Ho preso il coltello perché lui, in cucina, bestemmia Dio e la Madonna. La Madonna è come se fosse mia madre”.

Salvatore Piro