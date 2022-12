Una fascia speciale per ricordare le vittime della frana di Casamicciola è quella indossata oggi pomeriggio da Giovanni Mattera, difensore dell’Ischia Calcio sceso in campo a Mugnano (Napoli) per la quindicesima giornata del campionato regionale di Eccellenza.

Giovanni abita a Casamicciola, a pochissima distanza da via Celario, l’epicentro della frana che ha sconvolto l’isola d’Ischia e provocato 11 morti accertati, più una persona ancora dispersa. Anche la sua abitazione è stata raggiunta dal fiume di melma e detriti sceso dal monte Epomeo; nei giorni scorsi alcuni compagni di squadra sono pure andati ad aiutare lui e la sua famiglia a spalare il fango.

Oggi, su tutti i campi di calcio italiani dalla serie B alla Terza Categoria si è osservato un minuto di silenzio per la tragedia di Casamicciola. L’Ischia giocava contro il Napoli United a Mugnano.

La squadra e la società gialloblu hanno deciso che fosse Giovanni il capitano: lui ha voluto onorare il ricordo di chi ha perso la vita nella tragedia di sabato scorso indossando una fascia col nastro nero ed i nomi di tutte le vittime.

Per la cronaca la sfida al vertice del Girone A di Eccellenza è finita 1-1. Una delle partite più attese del campionato, allo Stadio Vallefuoco tra l’Ischia di Enrico Buonocore e il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. ha visto gli isolani agguantare in extremis un punto in trasferta e dopo una delle settimane dure per la comunità ischitana.