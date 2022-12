Givova Scafati si prepara contro la Nutribullet Treviso

A distanza di soli sette giorni dal successo interno contro l’Unahotels Reggio Emilia, la Givova Scafati si prepara a scendere nuovamente in campo tra le mura amiche della Beta Ricambi Arena PalaMangano contro la Nutribullet Treviso, nel match valevole per la nona giornata del campionato di serie A, in programma domenica 4 dicembre alle ore 19:30.

In casa gialloblù campeggia il desiderio di sfruttare al meglio il fattore campo, per bissare il risultato conquistato nel precedente turno e così proseguire nella risalita della classifica, verso posizioni più tranquille.

Coach Attilio Caja potrà contare sull’intero roster, che oltre ad aver ritrovato maggior fiducia ed entusiasmo, sta sempre più imparando a giocare secondo i dettami tattici del tecnico di origini pavesi, alla sua quarta apparizione sulla panchina scafatese.

Non sarà semplice imporsi contro una tra le società più solide ed importanti del panorama cestistico nazionale, che verrà nella cittadina dell’Agro per fare bottino pieno e allontanarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica.

L’ultima volta che le due compagini si sono affrontate in una gara ufficiale risale alle Final Eight di Coppa Italia di serie A2 di marzo 2016 disputate a Rimini Fiera: in quella occasione furono i salernitani ad imporsi 53-56, grazie ai 17 punti di Mayo, i 13 di Baldassarre e gli 11 di Simmons.

L’AVVERSARIO

Sulla panchina del team trevigiano siede il coach argentino Marcelo Nicola, che da giocatore ha vinto 2 campionati (2001/2002 e 2002/2003), tre Coppe Italia (200, 2003 e 2004), due Supercoppe Italiane (2001 e 2002) nonché una Coppa Saporta (1998/1999) con la vecchia Pall. Treviso, targata Benetton. Da questa stagione è timoniere del club biancoblù, dopo una pluriennale esperienza acquisita sia nel massimo campionato italiano, che in quello spagnolo, lituano, israeliano e tedesco.

Il leader carismatico del roster veneto è senza dubbio lo statunitense Banks (guardia), che sta viaggiando a 15,4 punti di media (con il 49,1% da due, il 48,1% da tre ed il 91,4% ai liberi), accompagnato dal nigeriano Iroegbu (playmaker), che sta facendo registrare 12,6 punti di media, e dal polacco Sokolowski (ala piccola), che ha messo finora in carniere 11,9 punti di media. Sotto canestro svettano il giovane finlandese Jantunen (4,9 rimbalzi di media), il lituano Sorokas (4,3 rimbalzi di media) e lo statunitense Cooke (5,8 rimbalzi di media). Completano il roster il playmaker Zanelli (2 assist di media), la guardia estone Jurkatamm, il centro Simioni, l’ala piccola Sarto e la guardia Faggian.

LE DICHIARAZIONI

L’ala grande Artjoms Butjankovs: «Ho trovato a Scafati un bellissimo ambiente. La società mi ha messo nelle migliori condizioni possibili per potermi ambientare facilmente, mettendomi a disposizione tutto ciò di cui avevo bisogno e facendomi sentire subito bene. Anche il clima è gradevole, molto più mite rispetto a quello di altri luoghi dove ho recentemente giocato. Mi trovo molto bene anche nello spogliatoio, dove ho trovato compagni straordinari. Stesso dicasi dell’allenatore, che già conoscevo dallo scorso anno e con cui ho sono subito entrato in sintonia. Spero di poter dare un contribuito importante al club per raggiungere gli obiettivi prefissati. Stiamo lavorando molto su noi stessi, ci stiamo focalizzando sui nostri equilibri e su come affrontare le gare in casa, a prescindere dall’avversario di turno, cercando di essere pronti e fare tutto quello che vuole il coach».

MEDIA & TICKETING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.com/it). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).

I biglietti sono acquistabili online tramite il circuito Go2, con l’applicazione di lievi costi di prevendita, al seguente link: https://www.go2.it/evento/givova_scafati_vs_nutribullet_treviso/6192. Sono poi acquistabili anche presso tutti i rivenditori autorizzati indicati nell’elenco al seguente link: https://www.go2.it/rivenditori_pdf.php. Sarà invece possibile acquistarli al botteghino sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e domenica dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:30 alle ore 20:00.