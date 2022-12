Allo Stadio degli Ulivi va in scena il colpo corsaro della Juve Stabia che supera la formazione locale della Fidelis Andria per 1-0. Match winner è stata la punta Pandolfi, migliore in campo, che ha segnato il gol vittoria nel finale del secondo tempo al 37’.

Nel primo tempo le squadre hanno creato delle buone occasioni gol: l’Andria con Urso e Persichini (un palo per lui), la Juve Stabia con Pandolfi e Mignanelli, ma il sostanziale equilibrio della gara, seppur divertente, non si è rotto a favore di una delle due contendenti. Nel secondo tempo i ritmi si solo rallentati, complice la fatica delle tre gare in una settimana, ma Pandolfi ha trovato il colpo vincente che ha consegnato una vittoria preziosa per le vespe. La Juve Stabia si è finalmente mostrata cinica nello sfruttare appieno l’unica occasione propizia del secondo tempo, con l’Andria che non ha avuto la forza di reagire.

Le Vespe al quarto posto

Con questo risultato la Juve Stabia colleziona il decimo clean sheet della stagione su 17 incontri. Inoltre sono ben sei gare di fila che la difesa campana non subisce reti, con il portiere Barosi imbattuto da 555 minuti. La Juve Stabia ha la seconda migliore difesa del girone con 11 reti subite (alle spalle del Catanzaro con 7), mentre l’attacco si conferma tra i meno prolifici del girone con sole 13 reti realizzate. In classifica la Juve Stabia è ora al quarto posto con il Giugliano a 26 punti. Domenica prossima le Vespe, imbattute da sei turni, incontreranno l’ACR Messina, ultima in classifica a 11 punti, in casa al Menti.

La Fidelis Andria in formazione rimaneggiata con varie defezioni, viste le assenze degli infortunati Ercolani, Pinelli, Vandelli e Paolini oltre allo squalificato Arrigoni, capitano talentuoso dei pugliesi. Mister Doudou propende per il 4-3-1-2 dove in attacco ci sono Persichini e l’olandese Bolsius. La Juve Stabia di mister Colucci si dispone con il 4-3-3: tra gli ultimi titolari ritorna Gerbo al posto di Ricci, in difesa c’è ancora Altobelli come centrale, essendo out Tonucci e Cinaglia, in attacco il trio del derby al Partenio composto da Guarracino, Santos e Pandolfi.

La partita

Il match inizia con buoni ritmi: al 3’ Bolsius tenta di sorprendere Barosi dal limite dell’area stabiese, con tiro che si perde a lato. Al 4’ risponde la Juve Stabia, con Pandolfi con pericolosa conclusione da sinistra in area, con Savini che respinge, sulla ribattuta Santos non ne approfitta.

Al 10’ Andria vicina al gol: punizione dai 20 metri di Urso con palla all’incrocio destro, Barosi in volo respinge alla grande.

All’11’ contropiede Juve Stabia con Pandolfi che in area pugliese si fa ipnotizzare da Savini che devia in corner il tiro di piatto destro della punta ed evita la capitolazione della propria porta.

Juve Stabia propositiva al 16’: sempre Pandolfi dal limite sinistro dell’area, insidiosa staffilata con Savini che respinge a terra.

L’Andria cerca il predominio territoriale e prova ad impensierire la difesa stabiese con cross per mischie in area, Barosi è al 25’ a sbrogliare una situazione di potenziale pericolo.

La Juve Stabia non sta a guarda e punta su veloci ripartenze sempre sulla fascia mancina, al 31’ Pandolfi arriva in area e di tacco smarca l’accorrente Mignanelli, il cui bolide di sinistro viene parato in volo da Savini.

Al 35’ Andria vicina al gol, su mischia da azione d’angolo Persichini interviene di testa e colpisce il palo destro, poi su altro tiro della punta sulla linea di porta in rovesciata Pandolfi libera, quindi flipper in area con i gialloblu’ che riescono a disinnescare i pugliesi.

Il finale della prima frazione vede la Fidelis Andria spingere sull’acceleratore, la Juve Stabia fa muro a difesa di Barosi senza poi riuscire a ripartire. Il primo tempo termina sullo 0-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa la partita stenta a decollare, entrambe le squadre non riescono a costruire azioni gol.

Al 16’ mister Colucci inserisce la punta Zigoni al posto dello spento Santos per dare mordente all’attacco stabiese. Tiro o dai 20 metri di Berardocco, palla fuori alla sinistra del portiere (18’).

Al 37’ arriva la rete del vantaggio per la Juve Stabia: cross dalla sinistra di Mignanelli, incornata di Pandolfi in area con palla nel sacco. Nel finale di gara l’Andria è stanca e gli stabiesi amministra agevolmente la gara portando a casa un prezioso successo. A fine gara i gialloblu’ festeggiano la vittoria assieme ai supporter accorsi in Puglia per questa trasferta.

Tabellino

Fidelis Andria (4-3-1-2): Savini 6; Ciotti 5.5 Delvino 5.5 Dalmazzi 5.5 Hadziosmanovic 6 (31’ st Mariano 5.5) ; Djibril 5.5 Zenelaj 5.5 (42’ st Sipos sv) Candellori 6; Urso 6.5; Persichini 6.5 (28’ st Mercurio 5.5) Bolsius 6. All.: Doudou 5.5.

Juve Stabia (4-3-3): Barosi 6.5; Maggioni 6 Altobelli 6.5 Caldore 6 Mignanelli 7; Scaccabarozzi 6.5 Berardocco 6.5 (42’ st Maselli sv) Gerbo 5.5 (30’ st Silipo 6); Guarracino 5.5 ( 30’ st Ricci 5.5) Santos 5 (16’ st Zigoni 5.5) Pandolfi 7.5 (42’ st D’Agostino sv). All.: Colucci 7.

Arbitro: Sfira di Pordenone 5.5. Marcatori: 37’ st Pandolfi (JS). Ammoniti: Caldore (JS), Savini (FA), Guarracino (JS), Bolsius (FA), Delvino (FA), Urso (FA), Pandolfi (JS). Note: spettatori circa 2.500. Angoli 7-3. Recupero: 1’ pt- 6’ st.

Domenico Ferraro