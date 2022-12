La Cavese supera il Casarano in casa e mantiene il primato

Nell’emozionante scontro al vertice, la Cavese si aggiudica la gara di cartello della giornata superando per 2-1 il Casarano con una doppietta di Foggia e confermando il suo primato in classifica. Quella contro i pugliesi, candidati anch’essi al salto di categoria, è stata una prestazione maiuscola, con tanti fraseggi tra i reparti, ottime individualità e caparbietà nelle azioni.

La disputa del confronto, a causa di alcune scaramucce avvenute tra tifosi aquilotti e beneventani, era stata persino oggetto di decisioni da parte del Prefetto di Salerno prima e poi del Tar in seguito, con il primo che, solo venerdì aveva chiuso le porte al pubblico e con il secondo che poi, su ricorso da parte della società metelliana, aveva confermato la chiusura del solo settore Curva Sud riaprendone tutti gli altri: una ripulita all’immagine della città di Cava de’ Tirreni, sporcata ancora una volta, gratuitamente, da ingiusti provvedimenti disciplinari. Gli ultras aquilotti, quindi, si sistemeranno nel settore Distinti suggellando la loro riammissione sugli spalti con le solite invidiabili coreografie.

In campo, mister Troise deve rinunciare agli squalificati Maffei, Lomasto e Bubas ed azzecca un buon 4-2-3-1 che tanto bene farà, soprattutto nel primo tempo. Davanti a Colombo, il quartetto difensivo è composto da Rossi a destra, Altobello e Fissore al centro e da D’Amore a sinistra con quest’ultimo che, ancora degnamente, sostituirà Maffei. I vari Aliperta e Puglisi, almeno inizialmente, giocheranno più arretrati per calibrarsi con mestiere sugli avanzati Munoz, Bezzon e Gagliardi, i quali, tutti insieme, costruiranno per l’attaccante Foggia.

Gli ospiti, senza lo squalificato Guastamacchia, si presentano con un offensivo 4-3-3, con il chiaro intento di far male per accorciare il distacco in classifica proprio con i biancoblù, contando sui temibili Pambianchi, Marsili e Strambelli. Prima del confronto viene osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione di Ischia e per la scomparsa in tarda mattinata del padre dell’ex patron metelliano Santoriello.

La partita

La Cavese è subito votata in avanti con il reparto nevralgico che usa tecnica e cattiveria per avere la meglio sugli avversari riuscendoci per quasi tutta la durata del match: proprio le armi che servivano per affrontare un forte Casarano. I metelliani costruiscono tanto ed esteticamente sono belli da vedere, ma rinunciano alla conclusione più volte preferendo quel passaggio in più che non arriva quasi mai: al 10’ Puglisi lancia in profondità Gagliardi, il quale, lasciato solo, viene spintonato dal portiere Carotenuto ma l’arbitro non concede rigore. Al 20’ ottima triangolazione tra Rossi, Gagliardi e Aliperta, con il bolide di quest’ultimo che termina fuori.

Il Casarano risponde al 25’ quando, su punizione di Cannavaro, Strambelli aggancia la sfera e tenta un diagonale che però è fuori bersaglio. Gli aquilotti sono padroni del campo ma sono fortunatissimi quando al 28’, su azione di contropiede degli ospiti, Vitofrancesco scappa sulla destra e crossa per Saraniti il quale tenta la rovesciata al volo in piena area, ma la palla colpisce il palo interno terminando tra le braccia di Colombo. Scampato il pericolo, la Cavese trova il gol del vantaggio al 32’: calcio d’angolo di Aliperta e Pambianchi stende in area Fissore con l’arbitro che non ha dubbi ed indica il dischetto. L’attaccante Foggia spiazza Carotenuto e partita che si sblocca. L’inizio della ripresa regala subito il raddoppio alla Cavese al 46’: D’Amore ruba palla a Strambelli e serve Puglisi che gira subito a Bezzon, con il giovane centrocampista che porta palla dalla zona centrale, ma una volta giunto al limite dell’area, invece di servire Munoz, preferisce tagliare la difesa ospite per far scivolare la palla a Foggia con quest’ultimo che, con un tocco, si beve Carotenuto e poi appoggia comodamente in rete. Al 60’ la Cavese potrebbe anche mettere in cassaforte il risultato con Rossi il quale, ben servito da un inarrestabile Foggia, spara alto da buona posizione.

Il Casarano crea pericoli solo su calci piazzati con la difesa metelliana che pecca un po’ di indecisione, ma al 75’ è sempre Foggia e sfiorare la sua tripletta con una conclusione al volo che Carotenuto blocca distendendosi. Aliperta, Puglisi e Gagliardi sono stremati e vengono sostituiti da Salandria, Palma e Bacio Terracino con la Cavese che decide di difendere il prezioso doppio vantaggio concedendo qualche calcio piazzato di troppo ai pugliesi. Al 75’ punizione di Strambelli per Burzio il quale alza al centro e Barbetta, di testa, chiama alla deviazione in angolo di Colombo. Il Casarano ci crede e rientra in partita all’83’ quando su un tiro-cross di Marsili, nessuno interviene in area e la palla scivola sul palo interno terminando poi in rete. Il volto della partita cambia totalmente con gli ospiti che avanzano spendendo tutte le energie possibili per pervenire al pari e con gli aquilotti che soffrono non poco per evitare la grande beffa. L’arrembaggio finale vede in mezzo al campo anche il portiere ospite. All’86’ punizione di Marsili e Sepe appoggia in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco, mentre al 92’, Ortisi, servito da Strambelli, non aggancia la sfera favorendo per poco la presa di Colombo.

I 5 minuti di recupero sono interminabili e quando l’arbitro decreta la fine delle ostilità, per lo stadio è un urlo liberatorio. Gli aquilotti restano in vetta alla classifica con invariata distanza sulle dirette inseguitrici e sul Barletta che vince nei minuti finali a Pozzuoli.

Tabellino

CAVESE 2 32’ rig. Foggia 46’ Foggia CASARANO 1 83’ Marsili Al 29′ Saraniti colpisce il palo interno All’86’ gol annullato a Sepe per fuorigioco

CAVESE (4-2-3-1): Colombo; Rossi, Altobello, Fissore, D’Amore; Aliperta (77’Salandria), Puglisi (67’Palma); Munoz, Bezzon, Gagliardi (62’Bacio Terracino); Foggia. In panchina: Angeletti, Salandria, Palma, Banegas, Cappa, Gaeta, Bacio Terracino, Ludovici, Cuomo. Allenatore: Emanuele Troise

CASARANO (4-3-3): Carotenuto; Vitofrancesco (63’Sepe), Pambianchi, Parisi, Bocchetti (63’Barbetta); Marsili (89’Gatto), Rizzo (76’Dellino), Cannavaro (62’Ortisi); Burzio, Saraniti, Strambelli. In panchina: Baietti, Gatto, Barbetta, Ortisi, Antonacci, Cecere, Sepe, Navas, Dellino. Allenatore: Giovanni Costantino

SQUALIFICATI: Lomasto, Maffei, Bubas (Cavese). Guastamacchia (Casarano).

INFORTUNATI: /

ARBITRO: Davide Galiffi di Alghero

SPETTATORI: 1700 circa e 30 circa

AMMONITI: Bezzon, Colombo. Marsili, Pambianchi, Saraniti

ESPULSI: 40’ Morra (all.2° Casarano)

ANGOLI: 3-5

RECUPERO: 3pt, 5st

Andrea Siani