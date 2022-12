Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico VI Duchesca hanno notato un uomo che ha ceduto qualcosa ad una persona a bordo di uno scooter; i due, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato nella medesima via, hanno raggiunto e bloccato in uno stabile l’uomo trovandolo in possesso di 30 schede sim e 3 cellulari di cui non ha saputo giustificare la provenienza, inoltre hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altre 173 schede sim; l’altro, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

L’uomo, un 24enne gambiano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione.