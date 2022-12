Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ghisleri hanno notato un via vai di persone da uno stabile.

I poliziotti, insospettiti, sono entrati nell’edificio dove hanno sorpreso un ragazzo che, alla loro vista, si è disfatto di un giubbino e si è dato alla fuga insieme ad altre persone presenti.

Gli operatori hanno rinvenuto, in una cabina elettrica accanto all’indumento lasciato a terra, 450 cilindretti con circa 415 grammi di eroina e, nella cabina elettrica dell’ascensore, 94 cartucce di vario calibro.