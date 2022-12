Ieri sera gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Rossini hanno notato un gruppo di persone e, mentre si stavano avvicinando per un controllo, un uomo ha tentato di disfarsi di un involucro di marijuana che è stato recuperato.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 230 euro, mentre in un palo della segnaletica stradale accanto all’uomo hanno rinvenuto altri 9 involucri con 9 grammi della stessa sostanza.

Un 19enne napoletano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.