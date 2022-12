Gravemente danneggiata a Torre Annunziata l’automobile di proprietà del team manager del Savoia Calcio. Il veicolo era parcheggiato all’esterno dello stadio “Giraud”. Stando alle prime indiscrezioni, il parabrezza sarebbe stato distrutto e la carrozzeria danneggiata. L’auto è di Vincenzo Musto, come già accennato, team manager del Savoia.

Torre Annunziata, danneggiata l’auto del team manager del Savoia. Emanuele Filiberto: “Non si può escludere sia un avvertimento”

La scoperta è stata fatta dallo stesso Musto di ritorno dalla vittoriosa trasferta della sua squadra ad Ercolano (il Savoia ha battuto lo Sporting Ercolanese 1-0). A denunciare l’episodio, attraverso una nota, è il fresco presidente del club, il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Il principe ha affermato che Musto è “tra i più stretti collaboratori del dottor Nazario Matachione (tra i componenti della cordata di imprenditori che ha rilevato il club, ndr)”.

“Questo gesto potrebbe essere l’azione isolata di un teppista. – ha continuato Emanuele Filiberto – Ma non si può escludere sia un avvertimento in contrapposizione al nuovo corso scelto della società. Che sta agendo con rigore e trasparenza per porre fine a vecchie abitudini che avevano deturpato l’immagine della squadra e del Savoia. Anche attraverso un cambiamento radicale negli sponsor, nei fornitori, nelle relazioni commerciali. Il nuovo approccio della società è improntato al rispetto delle regole, alla fine di ogni prepotenza. In uno sforzo di emancipazione che deve aiutare la città e la tifoseria a crescere in immagine. E ad evolversi su una scala di comportamenti all’altezza della nostra storia.

“Continueremo ad adoperarci in uno sforzo costruttivo”

Siamo sicuri che le forze dell’ordine – ha concluso il presidente del Savoia Calcio – a cui va un plauso per la collaborazione fin qui testimoniata, sapranno attivarsi in uno sforzo investigativo teso a fare chiarezza sull’odiosa vicenda e ad assicurare alla giustizia gli autori del reato. Noi, dal canto nostro, continueremo ad adoperarci in uno sforzo costruttivo teso a dipanare tutte le ombre che negli ultimi tempi avevano provocato decadenza, angoscia e ingiusta rassegnazione”.