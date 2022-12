La Cavese non si ferma nell’avventura tricolore di Serie D e batte a domicilio il Team Altamura per 0-2 grazie ai gol di Bacio Terracino e di Banegas. La gara in terra pugliese, molto ostica per gli aquilotti, non era preannunciata come quella delle grandi occasioni, con i soliti pochissimi stimoli che di solito offre questa competizione, ma in effetti si è poi rivelata fondamentale per assaporare una piacevole interpretazione tattica, nonché occasione propizia per vedere all’opera giocatori che in campionato trovano poco spazio.

Le attenzioni sono rivolte al campionato ma l’exploit è comunque una iniezione sia di serenità, per il prosieguo degli allenamenti, sia di fiducia per il futuro. L’incontro si disputa a porte chiuse per disposizione degli organi competenti i quali hanno vietato la vendita ai residenti in provincia di Salerno e mister Troise deve fare a meno dello squalificato Fissore e degli infortunati Cappa e Puglisi, con quest’ultimo che ha rimediato una grave frattura al braccio nel match col Casarano.

Il Team Altamura, con pochi titolari in campo, rinuncia agli squalificati Murtas e Serra ed all’infortunato Bertolo e tenta, invano, di mantenere quell’imbattibilità che dura da circa 2 mesi. La Cavese si schiera con il 4-3-3 con Angeletti tra i pali al posto di Colombo, in difesa c’è l’esordio di Ludovici a destra al posto di Rossi, D’Amore a sinistra e l’inedita coppia centrale Lomasto-Maffei. A centrocampo viene inserito Gaeta al centro, Salandria a destra e Palma a sinistra con in avanti il tridente Banegas-Bubas-Bacio Terracino. In panchina siedono Munoz, Bezzon, Aliperta, Gagliardi e Foggia, mentre Altobello sarà a riposo.

Pronti via e subito un brivido per parte: al 3’ il portiere Guido è indeciso su un cross innocuo di Salandria e Bubas potrebbe approfittare ma il suo tiro colpisce lo stesso numero uno locale, mentre al 7’ è Molinaro che sbaglia da posizione defilata un servizio di Casiello. Insistono i murgiani al 17’ con una punizione da posizione centrale di Caputo che però viene bloccata a terra da Angeletti, ma sono i metelliani a salire di tono con tanti bei fraseggi ed anche guizzi vincenti dei singoli: al 30’ Palma vince un difficile contrasto e serve Bubas il quale s’invola verso l’area ma manda alle stelle la sua conclusione. I locali si fanno vedere al 36’ i quali, dopo una bella azione dei centrocampisti, Molinaro viene messo a tu per tu con Angeletti ma prova un tiro a giro che non lo rende felice.

Nella ripresa, gli aquilotti sono sempre attivi sulle palle e al 48’ trovano anche il vantaggio: sulla destra Banegas serve al centro Bacio Terracino il quale è il più lesto ad appoggiare in rete nonostante la marcatura a suo carico di un difensore locale. La Cavese è più decisa nei duelli credendoci sempre, caratteristica, già intravista nella gara contro il Casarano, che gli consentirà di recuperare palloni impossibili. Al 64’ arriva anche il raddoppio proprio grazie a Bacio Terracino che ruba un buon pallone e fa partire un contropiede dove Banegas, sulla destra, controlla la sfera e rifila una parabola che scavalca il portiere grazie anche ad una deviazione. Con due gol di scarto, i metelliani gestiscono il match con ordine con Troise che non farà entrare in campo Aliperta e Foggia.

Il tecnico di casa, invece, inserirà tutti gli attaccanti per tentare il recupero del risultato ma l’Altamura non chiamerà mai in causa Angeletti. Al 77’ bella azione da Di Nola ed Errico con quest’ultimo che calcia a botta sicura ma Palma devia. All’84’, invece, ci prova ancora Errico di testa su angolo di Bolognese, ma la mira è alta. Al triplice fischio, con questo successo, la competizione inizia a farsi interessante per tutti con la Cavese che accede agli ottavi di finale dove dovrà affrontare in casa il Fc Francavilla.

TEAM ALTAMURA 0 – CAVESE 2

48’Bacio Terracino

64’Banegas

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Guido; Kanoute, Errico, Schiavino (72′ Mattera); Malundu (64′ Denora), Bolognese, Dipinto, Casiello (70′ Prinari), Venanzio; Caputo (67′ Sosa), Molinaro (67′ Croce). In panchina: Sirressi, Colella, Mattera, Vicenti, Denora, Prinari, Ganci, Sosa, Croce. Allenatore: Ciro Ginestra.

CAVESE (4-3-3): Angeletti; Ludovici (63′ Munoz), Lomasto, Maffei, D’Amore (76′ Anzano); Salandria, Gaeta (63′ Bezzon), Palma; Banegas, Bubas (81′ Cuomo), Bacio Terracino (70′ Gagliardi). In panchina: Colombo, Aliperta, Gagliardi, Foggia, Bezzon, Munoz, Cinque, Anzano, Cuomo. Allenatore: Emanuele Troise.

SQUALIFICATI: Murtas, Serra (Team Altamura). Fissore (Cavese).

INFORTUNATI: Bertolo (Team Altamura). Puglisi, Cappa (Cavese)

ARBITRO: Leonardo Leorsini di Terni

SPETTATORI: 300 circa e 0

AMMONITI: Bolognese. Gaeta, Lomasto, Ludovici.

ESPULSI:

ANGOLI: 3-2

RECUPERO: 0pt, 5st

Andrea Siani