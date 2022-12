Prende il via con l’apertura dei mercatini di beneficenza in piazza De Martino, il giorno dell’Immacolata, la terza edizione di “Natale Insieme”, il ciclo di eventi per le festività di Natale organizzato dal Comune di Palma Campania con il contributo della Città Metropolitana di Napoli, coordinato dall’assessore alla cultura e agli eventi Elvira Franzese. L’appuntamento è per le 10, mentre alle 17 c’è il Villaggio di Babbo Natale, sempre in piazza De Martino.

Il 10 dicembre presso la chiesa di Mater Dei vi saranno i mercatini natalizi a cominciare dalle 19; l’11 dicembre dalle 9,30 presso il bosco Crocelle l’evento “4 passi a 6 zampe”; il 14 dicembre il primo degli incontri per il ciclo “Un libro sotto l’albero”, con Giuseppe Casillo e il suo “Conoscersi e ritrovarsi” (ore 17,30 presso il teatro comunale); il 15 dicembre in piazza De Martino dalle 15,30 sarà il momento dei mercatini per Telethon, curati dagli istituti comprensivi “Russo” e “De Curtis”, nello stesso giorno con inizio alle 19 al teatro comunale ancora “Un libro sotto l’albero” con Marco Onnembo e il suo “Il metro del dolore”; il 16 dicembre alle 16 in via Trieste l’esibizione del mago Tony e di Luana; il 17 dicembre alle 17 al teatro comunale “Carnevale Insieme” e alle 19 in piazza Umberto I “O’ chiazzullo in festa” (lo stesso evento si terrà anche il giorno successivo); il 18 dicembre alle 11 al teatro comunale “Pronto Babbo Natale” e alle 19,30 presso la chiesa Mater Dei, “La notte degli angeli”; il 19 dicembre alle 10,30 presso la Polisportiva Palmese il concerto della Play Toy Orchestra e alle 19 al teatro comunale “la Palma d’oro”; il 20 dicembre ancora “Un libro sotto l’albero” con Gianni Solla e il suo “Tempesta madre” (9,30 al teatro comunale con gli studenti dell’Isis Rosmini), nello stesso giorno dalle 17 alle 21 il Christmas Day Show; il 21 dicembre dalle 17 alle 21 sarà la volta del Villaggio di Babbo Natale in piazza De Martino e alle 19 del concerto di beneficenza presso la chiesa del SS. Rosario e Corpo di Cristo; il 22 dicembre dalle 17 alle 21 spazio al Luna Park natalizio sempre in piazza De Martino; il 23 dicembre dalle 19 al teatro comunale lo spettacolo “Si e pasture parlassero”, a seguire in piazza De Martino il “Silent Party”; il 26 dicembre dalle 18,30 presso Castello di Palma sarà allestito un suggestivo presepe vivente; il 27 dicembre dalle 18 le passeggiate per il borgo a Vico di Palma; il 28 dicembre dalle 19 alle 21 esibizione di jazz al teatro comunale; il 29 dicembre a palazzo Aragonese dalle 18 alle 22 suggestivo video mapping in 4D e alle 19 “Natale Insieme” al teatro comunale; il 30 dicembre torna “Un libro sotto l’albero” con Antonio Carrella e il suo “Dante in amicizia”; il 4 gennaio concerto alle 19,30 presso la chiesa del SS. Rosario e Corpo di Cristo, il 5 gennaio alle 19 concerto dei bambini presso la chiesa di Mater Dei, infine il 6 gennaio dalle 10 “Aspettando la Befana” in piazza De Martino e alle 18,30 l’arrivo dei Re Magi presso la chiesa di Mater Dei

Alla organizzazione della terza edizione di “Natale Insieme” hanno contribuito gli assessori Luigi Albano, Nello Nunziata e Donatella Isernia, i consiglieri Angela Manzi e Nello Gemito, il centro sociale Anni d’Argento, le associazioni Angeli, Aicast Palma Campania, Pro Loco Palma Campania, Sorridi alla Vita, M&N’s, Borgo Castello, i Giovani di Vico, Buona Palma Campania, Gli istituti comprensivi “Russo” e “De Curtis”, le parrocchie Mater Dei e SS. Rosario e Corpo di Cristo.

“Anche quest’anno abbiamo dato vita ad un programma ricco ed articolato, pensato per tutti i cittadini, di ogni generazione. Diamo spazio alla cultura, al divertimento, alla solidarietà ricreando lo spirito del Natale nella nostra comunità”, dichiarano il sindaco Nello Donnarumma e l’assessore Elvira Franzese