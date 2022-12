Exedra di Cava de’ Tirreni al fianco del Circolo Legambiente “Terra Metelliana”: l’Associazione ha effettuato una donazione, sposando così concretamente l’iniziativa, nell’ambito della Festa dell’Albero. In questo modo Legambiente avrà modo di piantare nuovi alberi lungo le strade cittadine per continuare a promuovere la vivibilità degli insediamenti urbani. Celebrando l’importanza del patrimonio arboreo e promuovendo il culto e il rispetto dell’albero, attraverso attività concrete volte a valorizzare il territorio e restituire alla comunità spazi verdi e accoglienti.

Cava de’ Tirreni, Festa dell’Albero: l’Associazione Exedra al fianco di Legambiente Terra Metelliana

“Riprendendo le parole utilizzate da Legambiente, – hanno fatto sapere da Exedra – l’obiettivo è dare nuova dimora agli alberi, i quali contribuiscono al benessere della città e promuovono il progresso civile, sociale ed ecologico dei suoi cittadini. Per tutti questi motivi abbiamo deciso di contribuire al progetto. Chiunque può farlo ed è facilissimo: basta visitare il sito web di Terre Metelliane per tutti i dettagli”. Nei giorni scorsi il Circolo Legambiente ha effettuato alcune piantumazioni in corso Palatucci a Cava de’ Tirreni. Ciascun albero ha un nome inciso su una targa, e a sceglierlo è chi lo dona.

L’Associazione Exedra

Exedra è impegnata sul territorio con l’iniziativa JustHelp per creare opportunità di rete tra stakeholders, associazioni ed entrepreneurs per generare valore dalla condivisione e dona visibilità alle iniziative a scopo sociale tramite la sua rete. Exedra è da sempre impegnata nella promozione di iniziative per il miglioramento della qualità della vita della cittadinanza.