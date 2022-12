Il Napoli Futsal riceve il Petrarca. Altra sfida a Cercola per i partenopei. Venerdì alle 20.30 arriva il Petrarca ed i partenopei nell’undicesimo turno di A vogliono dar seguito agli entusiasmi con Sandro Abate ed Eboli, l’obiettivo è rafforzare il primato. Di fronte i veneti di Luca Giampaolo che sono quattordicesimi ed hanno perso le ultime due con L84 e Pistoia. Diretta su www.futsaltv.it: Bartolomeo Burletti (Palermo), Giovanni Losacco (Bari) gli arbitri, al crono Fabrizio Andolfo di Ercolano.

“Siamo venuti bene fuori da questa parte di calendario favorevole a mio modo di vedere – le parole di Marìn in conferenza stampa, – l’inversione di campo con la Feldi ha fatto sì che ci saranno tre partite in casa ed è un bene. Nei derby abbiamo mostrato forza di gruppo, è emerso il valore dei presenti in luogo degli assenti ed è ciò che dà solidità ad una squadra. Ognuno fa il suo, tanto per dirne uno: De Simone che ha avuto poco spazio e quando è entrato ha fatto benissimo, così come gli altri che hanno giocato ad un livello alto. La concorrenza dà beneficio al rendimento collettivo ed il rientro di Salas permetterà tanta intensità. Lui dà molto in difesa e attacco. Fortino non sarà della partita, Rafinha è squalificato ma dobbiamo proseguire sul percorso che abbiamo tracciato. Il Petrarca sta cercando di risalire, noi non vogliamo concederlo” (LE PAROLE DI MARIN).

“Anche senza di me i ragazzi hanno fatto benissimo – scherza Salas, che torna dopo l’infortunio. – Siamo un tutt’uno che lavora magnificamente con il nostro allenatore. Non vedevo l’ora, metterò sul terreno di gioco ogni energia cosicché conquisteremo i tre punti. Loro hanno tanta qualità, vogliamo restare in vetta e non dobbiamo sottovalutare l’impegno” (LE PAROLE DI SALAS). LA CLASSIFICA