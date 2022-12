Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Settembrini hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, stava cedendo qualcosa ad una persona la quale, alla vista degli operanti, si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 4 bustine contenenti circa 20 grammi di marijuana, un involucro con 2,3 grammi di hashish e 100 euro.

Un 32enne gambiano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.