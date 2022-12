Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli in centro storico, a borgo Orefici e ai Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività i poliziotti del Commissariato Decumani in piazza del Gesù Nuovo, largo Banchi Nuovi, largo Giusto, via Benedetto Croce, piazza San Domenico Maggiore, piazza Miraglia, piazza San Gaetano, via dei Tribunali, piazzetta Nilo e via Cisterna dell’Olio hanno identificato 15 persone.

Infine, gli agenti del Commissariato Montecalvario, ai Quartieri Spagnoli, hanno identificato 17 persone.