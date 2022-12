Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Scassacocchi e lo hanno visto consegnare, in cambio di una banconota, qualcosa ad una persona che, alla loro vista, ha scavalcato la finestra dandosi alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore, mentre nell’abitazione hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 90,4 grammi, due sigarette della stessa sostanza, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, un cellulare e 5 euro.

Un 64enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.