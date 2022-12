Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, nel transitare in via Arenaccia all’altezza di piazza Ottocalli, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona per poi allontanarsi.

I poliziotti hanno raggiunto lo spacciatore ma lo stesso, dopo aver lasciato cadere a terra il mezzo, si è dato alla fuga a piedi fino a quando, giunto in via Filippo Maria Briganti, è stato bloccato e trovato in possesso di 5 stecche di hashish del peso di circa 11,2 grammi e 165 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altre 36 stecche della stessa sostanza del peso di circa 142 grammi, 7 involucri contenenti circa 6,2 grammi di cocaina e 215 euro.

Un 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.