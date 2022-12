Domenica 11 dicembre protagonista a Piano di Sorrento sarà la comicità di Enzo e Sal. Direttamente da Made in Sud e Colorado il duo partenopeo taglierà il nastro dell’inaugurazione dei nuovi locali dell’attività Russo Cash & Carry alle ore 18:00 in Via Mortora San Liborio 58.

«Siamo pieni di entusiasmo per l’inizio di questo nuovo capitolo della nostra storia familiare e lavorativa – raccontano i giovani titolari di Russo Cash & Carry – Dal 1990 il nostro impegno è offrire qualità, convenienza ma anche e soprattutto un clima cordiale e divertente dove ognuno possa sentirsi a casa, dai professionisti delle grandi imprese alle famiglie. E non c’è modo migliore per iniziare che condividere questa coraggiosa scommessa con i clienti di sempre e con il sorriso».

Enzo e Sal nascono artisticamente nel 2007 quando si rincontrarono casualmente dopo 5 anni al Teatro Tam dove si teneva il corso di scrittura comica Achille Campanile tenuto dallo scrittore umorista Pino Imperatore e dal Ludolinguista Edgardo Bellini.

Vincenzo e Salvatore già all’età di 16 anni recitavano assieme nella compagnia di San Giorgio a Cremano La fucina dell’arte diretta da Carla Morghen. Durante il corso di scrittura comica Salvatore ed Enzo cominciano a pensare di elaborare assieme dei pezzi comici da poter sottoporre alla direzione artistica della Tunnel Produzione Nando Mormone.

Nel 2009 entrano nel cast di Made in Sud in onda su Comedy Central con il personaggio dell’incazzatore personalizzato. Sempre nel 2009 entrano nel cast anche di Colorado, trasmissione condotta quell’anno da Beppe Braida e Rossella Brescia su Italia Uno, anche qui a Colorado portano il personaggio dell’incazzatore.