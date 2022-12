Festa a Santa Maria la Carità per i 100 anni di nonna Carmela Immacolata D’Amora. Un traguardo importante, celebrato insieme ai suoi familiari, al sindaco Giosuè D’Amora e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale cittadina. Tra i ricordi della nonnina di Santa Maria c’è ancora quello della seconda guerra mondiale.

“I tedeschi incendiavano tutto – afferma – Abitavo con la mia famiglia nella periferia tra Scafati e Pompei, a Mariconda precisamente. Avevamo tanta paura, soprattutto quando suonavano le sirene e dovevamo scappare nel rifugio per scampare ai bombardamenti. Il riparo anti – bombe era in via Calvanese, si attraversava un canale dell’acqua”. E proprio durante la guerra, la signora Carmela convolò a nozze. “Avevo 22 anni quando indossai il velo – continua – ma fu una cerimonia umile, tutto finì presto dato che si trattò di un matrimonio sotto le bombe”.

Quattro i figli della signora che non ha mai smesso di sorridere nonostante le difficoltà di portare avanti una famiglia tra gli stenti. “Grandissima festa per i primi 100 anni della signora Carmela – afferma il sindaco D’Amora – È un po’ la festa di tutta Santa Maria la Carità, soprattutto per la lucidità della nostra concittadina. Auguri a lei ed a tutta la famiglia”.