Sulle ali dell’entusiasmo e con il marchio di capolista da battere, la Cavese affronterà il viaggio verso Martina Franca per disputare la 15esima gara di campionato contro la locale formazione pugliese.

Il tecnico Troise ritrova i difensori Lomasto e Maffei e l’attaccante Bubas i quali rientreranno dalla squalifica, mentre dovrà fare a meno dell’infortunato Puglisi con quest’ultimo, uscito per infortunio al braccio sinistro durante il match col Casarano, che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in settimana: la sua disponibilità è prevista per l’anno nuovo.

I locali, dopo un inizio in sordina, hanno ottenuto alcuni risultanti importanti come l’inaspettato exploit di Barletta per 0-2, il pari ad occhiali a Nardò ed il successo interno col Fasano per 2-1, ma soprattutto si presentano in splendida forma nel confronto contro la capolista, non a caso provenienti da ben 9 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 6 pareggi).

Lo scacchiere tattico dovrebbe prevedere solo problemi di abbondanza per l’allenatore metelliano, con la coppia centrale Lomasto-Fissore che sembra più gettonata, Rossi dovrebbe avere la meglio su Anzano e Maffei quasi sicuramente ritorna tra i titolari nonostante la buona prova del suo sostituto D’Amore. A centrocampo, di sicuro, sarà inserito Aliperta, anche perché è stato tenuto a riposo nel match di Coppa ad Altamura sicuramente per questo motivo, così come il giovane Bezzon che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite. Nel reparto avanzato, Foggia sembra favorito su Bubas così come Gagliardi su Bacio Terracino.

Con la riapertura del calcio mercato, la società aquilotta ha piazzato alcuni colpi in uscita che hanno riguardato quei calciatori che hanno trovato poco spazio in squadra. A lasciare la casacca blufoncè sono stati il centrocampista sinistro Cappa (08/12/22), passato alla Puteolana (D/H), il difensore destro Tufano (09/12/2022) passato al Sorrento (D/G) e l’attaccante Cuomo (09/12/2022) con quest’ultimo che, invece, è stato girato in prestito (09/12/2022) al Vico Equense (Ecc.Camp./B).

La gara in terra pugliese è la sesta nella storia dei due club: l’esordio fu nel lontano 1976/1977 nell’allora campionato di Serie D/G che vide i pugliesi prevalere sugli aquilotti per 2-0. In seguito ci fu un 1-1 nel 1989/1990 nell’allora Serie C2/C, per poi ripetersi per 0-0 in Serie D/H nel 1994/1995. L’ultimo precedente è datato giusto 20 anni fa ed in Serie C2, con l’allora capolista Martina Franca (poi vincente del girone) che vinse per 2-1. La Cavese, dunque, con 3 pareggi e 2 sconfitte non ha mai ottenuto bottino pieno allo stadio Giuseppe Domenico Tursi.

Per l’incontro sono stati messi a disposizione 695 tagliandi per i tifosi aquilotti. L’arbitro sarà Alberto Poli di Verona, coadiuvato dagli assistenti Davide Fabrizi di Frosinone e Lorenzo D’Alessandris di Frosinone: fischio d’inizio ore 14:30.

Andrea Siani