La favola magrebina prosegue: Qatar 2022, la Francia chiude i quarti

Sono rimaste in 4 a giocarsi il titolo di Qatar 2022: a fare compagnia alle prime due in carica, Francia e Croazia, c’è l’Argentina di Leo Messi e, a sorpresa, il Marocco, che elimina anche il Portogallo e scrive la storia dell’Africa calcistica. Ora due giorni di pausa prima delle semifinali, dove le cose saranno ancora più belle di quanto abbiamo visto in questi spettacolari quarti di finale. Argentina-Croazia e Marocco-Francia per due posti in finale. Ma adesso vediamo che cosa è successo oggi.

Marocco-Portogallo 1-0

Incredibile all’Al-Thumama Stadium: il Marocco elimina anche il Portogallo e vola in semifinale, scrivendo la storia non solo della nazione, ma di tutta l’Africa: nel continente nero, nessuna squadra era riuscita ad arrivare tra le prime 4, la cenerentola magrebina oggi ce l’ha fatta.

Merito di un gruppo coeso e straordinario, che il rampante allenatore Regragui ha saputo organizzare alla perfezione in tempi brevissimi. Un gruppo che trova le sue certezze in Hakimi e Ziyech, conferma il suo talento con Bounou, Amrabat, Boufal e altri, per scoprire anche nuovi talenti come il giovane Ounahi.

Al Marocco basta uno spunto pericoloso per decidere il match: En-Nesyri vola in alto e anticipa Diogo Costa verso lo scadere del primo tempo, firmando il vantaggio che poi i marocchini riusciranno a mantenere fino al triplice fischio.

E’ semplicemente storia, nelle grandi città ci si affaccia al balcone e sembra di stare a Casablanca, Rabat o Marrakech. Non se la spassa invece Cristiano Ronaldo, che torna a casa in lacrime, consapevole che, dopo la partita di oggi, la sua era è definitivamente conclusa. Ma come si fa a non apprezzare questo Marocco… E la favola continua contro la Francia, ma qualsiasi risultato non cambierebbe la storia scritta da questi ragazzi.

Inghilterra-Francia 1-2

L’Inghilterra spreca e la Francia approfitta: finisce 2-1 per “le bleus” all’Al-Bayt, una partita in cui ad alzare la voce sono i Tre Leoni, andando però a sbattere contro i campioni in carica, che adesso sognano ancora di più il bis, come l’Italia quasi un secolo fa.

Lloris, Tchouameni, Giroud e una buona dose di sfortuna per l’Inghilterra consentono alla Francia di volare in semifinale, stavolta senza imporre pienamente il proprio gioco, ma riuscendo a neutralizzare i pericoli dei vice-campioni d’Europa.

Al minuto 17 è proprio Tchouameni a siglare il vantaggio con un destro chirurgico all’angolino. La formazione di Southgate preme sull’acceleratore nella ripresa e trova il pareggio con Harry Kane, su rigore, pareggio che in diverse occasioni rischia di diventare vantaggio inglese.

Tutti fermi, però, perché la Francia, appena può, torna a comandare: stavolta lo fa con Giroud, che colpisce di testa servendosi di una deviazione di Maguire per portare avanti i transalpini. Pochi minuti dopo ancora Kane ha a disposizione un altro rigore, che però fallisce miseramente calciando alle stelle. E la Francia mette le mani avanti per un clamoroso bis, che potrebbe diventare realtà.

Giuseppe Garofalo