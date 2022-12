La Juve Stabia stende l’ACR Messina: 3-0 al Menti

La Juve Stabia stende l’ACR Messina al Menti con il punteggio di 3-0. Le Vespe archiviano la pratica già nel primo tempo con le reti di Maggioni, Silipo e Ricci annichilendo gli avversari che comunque non avevano disdegnato sortite per impensierire la difesa di casa. Nella ripresa i gialloblu sono stati in controllo della gara senza lasciare campo agli avversari e sfiorando anche il quarto gol.

L’Acr Messina, ultimo in graduatoria a 11 punti, si è dimostrato troppo fragile in difesa confermando la sua idiosincrasia alle gare in trasferta, dove quest’anno ha sempre perso in otto uscite. Con questo successo la Juve Stabia, la cui difesa si conferma al top e imbattuta da 645 minuti, è ora quarta a 29 punti e lunedì prossimo sarà impegnata in trasferta contro l’Audace Cerignola per l’ultima gara del girone d’andata.

Le squadre in campo

Mister Colucci conferma il 4-3-3, inserendo tra I titolari Silipo e Zigoni dal primo minuto. Ancora assenti Cinaglia e Tonucci. L’Acr Messina di mister Auteri, con qualche defezione in organico, si schiera con il 3-4-3 inserendo in attacco il nuovo arrivato Ngombo.

La partita

La prima sortita è da parte dell’Acr Messina al 6′: incursione da destra di Trasciani, bel diagonale in area e gran parata in volo di Barosi.

All’11 vantaggio Juve Stabia alla prima occasione: corner da destra di Silipo con palla radente, buco della difesa siciliana e di testa Maggioni in tuffo in area piccola infila nel sacco.

Al 15′ verticalizzazione in velocità sull’asse sinistro, con Mignanelli che crossa in area per Pandolfi che in scivolata impegna il portiere Lewandowski in una difficile respinta in angolo. Silipo supera poi Angileri in dribbling, assist in area per l’accorrente Zigoni il cui tiro sotto porta viene deviato in corner da un difensore ospite (21′).

Al 32′ raddoppio stabiese: gran contropiede della Juve Stabia, dopo che Pandolfi ruba palla a centrocampo sulla sinistra, sgroppata sulla fascia, perfetto assist in diagonale per Silipo che in corsa trafigge Lewandowski per il 2-0. Per i siciliani è il de profundis.

Al 37′ tris Juve Stabia: assist al bacio di Berardocco, che scodella in area per Ricci che sorprende la difesa ospite e insacca.

Al 43′ si fa vedere l’Acr Messina con Ngombo ma con conclusione senza efficacia. Il primo tempo si chiude sul 3-0 senza storia.

La ripresa

La Juve Stabia stende l’ACR Messina: 3-0 al Menti

Ad inizio ripresa il Messina parte forte: su colpo di testa di Trasciani da corner, al 5′ Barosi devia la palla che prende la traversa e poi il portiere salva sulla linea .

Al 24′ Juve Stabia sfiora il quarto gol con Zigoni, bel tiro al volo in area deviato in corner dal portiere. La Juve Stabia conduce in porto il successo consolidando la quarta posizione in zona playoff.

Tabellino

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi 6.5; Maggioni 7 (43′ st Picardi sv) Altobelli 6.5 Caldore 6.5 Mignanelli 6.5 (39′ st Dell’Orfanello sv); Scaccabarozzi 6 (1′ st Carbone 6) Berardocco 7 Ricci 7 (33′ st Gerbo 6); Silipo 7 Zigoni 6 Pandolfi 6.5 (33′ st D’Agostino 6). All.: Colucci 7.

ACR MESSINA (3-4-3): Lewandowski 5; Trasciani 6 Ferrini 5 (15′ st Berto 5) Angileri 5 (15′ st Konate 5); Napoletano 5 (1′ st Marino 5.5) Mallamo 5.5 (15′ st Catania 5) Fofana 5.5 Fiorani 5; Versienti 5.5 Balde 5 Ngombo 5.5. All.: Auteri 5.

Arbitro: Restaldo di Ivrea 6. Marcatori: 11′ pt Maggioni (JS), 32′ pt Silipo (JS), 37′ pt Ricci (JS). Ammoniti: Angileri (AM), Ferrini (AM). Note: spettatori circa 2.000. Angoli 6-3. Recupero: 0′ pt- 3′ st.

Domenico Ferraro