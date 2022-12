Si svolgerà domenica 18 dicembre, a Palazzo Formosa di San Valentino Torio, “Raccontami una storia”, evento organizzato dall’associazione di volontariato “Nasi rossi clown therapy” e dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni. Per tutta la giornata (di mattina, dalle 10 alle 13 e, di pomeriggio, dalle 15 alle 18) i piccoli partecipanti potranno esplorare il loro mondo immaginifico e testare le proprie abilità attraverso diverse attività di narrazione, lettura, ricostruzione di storie e con l’ausilio di diverse attività di laboratorio (arti visive, danza, musica, artigianato artistico): scopo del progetto è quello di sviluppare nei bambini modalità relazionali, espressive e comunicative adeguate alle proprie capacità.

Non si tratta di creare dei semplici laboratori, bensì di costruire un contesto dove si coniughi la pratica espressiva quale mezzo per aprirsi a se stessi e agli altri, in modo più sereno e cosciente.

Ai laboratori si alterneranno gli spettacoli degli artisti Giulio Carfora e Nana Show. Arte, ma non solo: filo narrante dell’evento sarà anche l’inclusività, grazie alla partecipazione, come partner, dell’Associazione Insieme si Può di Sarno e della sezione di Salerno dell’Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti). Sarà proprio il presidente della sezione salernitana, Raffaele Rosa, ad animare un laboratorio di lettura e scrittura con metodo Braille.

“Raccontami una storia” si svolge con il patrocinio morale del Comune di San Valentino Torio.

L’Associazione di volontariato “Nasi rossi clown therapy” onlus nasce nel 2016 con la missione di alleviare il disagio in tutti i luoghi dove si manifesta (Ospedali, Case-famiglia,

R.S.A. , Centri di accoglienza, Centri diurni ecc.) attraverso la pratica della clown terapia. I Nasi Rossi svolgono le poprie attività nel reparto di pediatria dell’Ospedale Umberto I° di Nocera Inferiore, nel reparto di oncologia Ospedale A. Tortora di Pagani, nel reparto di pediatria dell’Ospedale S. Maria Incoronata dell’Olmo di Cava dei Tirreni e nell’R.S.A. Oasi S. Francesco di Castellammare di Stabia.