Spartan Fight X.F.C. 2022, sette medaglie d’oro per la Boxing Improta

Nella giornata di domenica 11 dicembre, presso il Palazzetto dello Sport in Zagarola, nella provincia di Roma, la “” di Casaluce ha partecipato alla III Edizione. L’evento, organizzato dalla, ha visto combattere sui ring diversi atleti provenienti dalle varie regioni. Dei nove atleti agonisti, capitanati dal Maestro Improta , ben sette hanno conseguito la. Si tratta di. Medaglia di argento a, mentre, alla sua prima esperienza, ha disputato un grande match e lascia ben sperare per i prossimi. “Siamo orgogliosi di questi ragazzi – affermano i componenti dello Staff Improta -. Seppur fossero assenti diversi atleti di punta, questo gruppo ha dimostrato, come sempre, la qualità della nostra scuola dello sport da combattimento. In vista del 2023, stiamo strutturando una squadra agonistica di livello nazionale ed internazionale”.