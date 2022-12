11-22 dicembre 2022: la nuova direzione strategica dell’Asl Napoli 3 Sud guidata dal direttore generale Giuseppe Russo punta senza esitazioni sulla prevenzione.

“Pienz’ a salute” è il programma di promozione della salute per portare la sanità incontro ai cittadini. Un ciclo di eventi promossi dall’Asl Napoli 3 Sud in collaborazione con le amministrazioni comunali e i distretti sanitari.

Asl Napoli 3 Sud: dall’11 al 22 dicembre 2022 i nuovi eventi del programma “Pienz’ a salute”

Il primo appuntamento della nuova programmazione a Poggiomarino ieri 11 dicembre 2022 in piazza Nicola Nappo. Durante le iniziative, presso il truck Asl Napoli 3 Sud, tutti i cittadini che si presenteranno, con l’ausilio di personale Asl qualificato, potranno ricevere l’offerta gratuita degli screening del tumore del colon retto (50-74 anni), del Pap test (25-29 anni) test hpvd dna (30-64 anni) prenotazione mammografia (45-69 anni).

Sarà, inoltre, attivo lo sportello informativo su donazione degli organi e del sangue; gravidanze e del parto; programma home visiting; consultorio Incontra per le persone Tinb.

Per nessuna delle prestazioni occorre la ricetta e la prenotazione. Orario 9:00 – 18:00

Gli altri appuntamenti

12/12 Palma Campania, piazza Mercato

13/12 Ottaviano, piazza Giovanni Paolo II

14/12 Boscoreale, area mercato via Passanti

15/12 Boscoreale, area mercato via Passanti

16/12 Torre Annunziata, via Caracciolo (zona porto)

17/12 Ercolano, piazza Pugliano

18/12 Ercolano, piazza Pugliano

19/12 Marigliano, piazza Municipio

20/12 Marigliano, piazza Municipio

21/12 Somma Vesuviana, piazza Vittorio

22/12 Somma Vesuviana, piazza Vittorio

Sul fronte della prevenzione del tumore del colon retto, ogi 12 dicembre 2022, presso la sala consiliare del comune di Meta un’iniziativa dedicata all’informazione ed alla prevenzione con consegna delle provette per lo screening.