Il Natale è la festa più bella dell’anno. Se poi lo si festeggia due volte ne vien fuori un tripudio di emozioni. A proporre un “Doppio Natale” è Salvatore Palma nel suo “Pizz’Amore e Fantasia” in Via Romani, 61 a Sant’Anastasia, per l’innovativa iniziativa che durerà per tutto il mese di dicembre.

A quanti in questo periodo si recheranno in pizzeria, verrà consegnata a fine pasto una “busta misteriosa”. Ogni busta contiene un omaggio, ma non sarà possibile sapere di cosa si tratta fino all’arrivo di gennaio.

Tra i premi ci sono: cena per due persone all’evento “Mercoledì degustativo”;

Abbonamento 10 Pizze Gourmet; Una birra Artigianale da 0.20cl; uno sconto del 20% sul totale di uno scontrino; una selezione dei dolci artigianali.

A partire dal giorno dopo l’Epifania, nel periodo, dunque, compreso tra il 7 ed il 31 gennaio, tornando da “Pizz’Amore e Fantasia” verrà finalmente svelata l’entità dell’omaggio che certamente sarà appagante come lo sono tutte le gustose creazioni di Salvatore Palma.

Questa è solo una delle iniziative di Salvatore Palma, a partire dalla grande cura nei dettagli dall’accoglienza alla mise en place rigorosamente plastic free e zero waste. I prodotti poi sono tutti a km0. La domenica troverete chiuso perché preferisce che il suo team passi quella giornata in famiglia.

A 15 minuti d’auto da Napoli e con un ampio parcheggio, il “Pizz’amore e fantasia” è una tappa necessaria, dove è possibile prenotare anche grazie al sistema online comodo e veloce cliccando su pizzamore.ristoratoretopsuite.com.