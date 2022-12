Napoli, 3-1 al Crystal Palace e la preparazione invernale prosegue a gonfie vele

Continua la preparazione invernale del Napoli, che vince un’altra amichevole sicuramente più complicata contro il Crystal Palace in un campetto adiacente all’enorme hotel in cui alloggiano gli azzurri.

E’ ancora Raspadori l’uomo chiave di questo Napoli in ritiro, che si conferma dopo la grande prestazione contro i turchi dell’Antalyaspor, rifilando un’altra doppietta ai londinesi sotto il diluvio. Si sblocca anche Osimhen con un gran gol in acrobazia.

E’ un Napoli che ovviamente deve ancora lavorare per arrivare al top al rientro del campionato, tuttavia non c’è da preoccuparsi, visto il lavoro certosino che Spalletti sta svolgendo con la squadra. Ricordiamoci che gli azzurri a Castel di Sangro pareggiarono contro squadre di mezza classifica spagnola.

C’è tanta paura per quanto riguarda il ritorno in campo degli azzurri, che la scorsa stagione si rivelarono parecchio altalenanti, motivo per cui il sogno scudetto è stato rimandato a questa stagione. Ma c’è ancora tempo per fare il pieno necessario ad affrontare un gennaio di fuoco.

Infatti, nelle prime settimane post-Mondiale il Napoli farà visita all’Inter e ospiterà Juve e Roma, tenendo conto anche dell’ostico derby contro la Salernitana e della Coppa Italia contro la Cremonese, in cui presumibilmente faranno la loro parte diversi giovani a caccia di minuti per mettersi in luce e, allo stesso tempo, far rifiatare i perni.

E, a proposito di giovani, ad Antalya diversi gioiellini del vivaio hanno avuto modo di muovere i primi passi con la maglia azzurra: non solo Gaetano, Zerbin e Zanoli, ma anche i difensori Barba e Marchisano, oppure Daniel Hysaj, cugino di Elseid, fino ai vari Zedadka, Spavone e Marfella.

Domani il ritorno a Napoli della squadra, che riabbraccerà i suoi tifosi al Maradona un mese dopo l’ultima volta: sabato prossimo amichevole contro il Villareal degli ex Albiol e Ospina, il 21 invece dovrebbe essere il Lille l’avversaria degli azzurri. E intanto la voglia di Napoli cresce sempre di più.

