Coordinati e diretti dal Vice Prefetto incaricato Filippo Romano, donne e uomini dello Stato, hanno controllato nel corso di tutta la settimana decine di attività commerciali, con un importante dispiegamento di uomini e mezzi, anticipato dalla ricerca e sorveglianza del territorio operata dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, dagli Aeromobili a Pilotaggio Remoto della Brigata Informazioni Tattiche e dalle pattuglie a terra dell’Esercito oltre che dai droni dei Vigili del Fuoco.

A Pompei, con ordinanza della Questura di Napoli, tre giorni fa il 9 dicembre, sono state controllate e successivamente poste sotto sequestro 4 attività commerciali. Nell’ambito dell’operazione sono state denunciate 6 persone e confiscati 2 veicoli. Sanzioni salate per i contravventori per complessivi 195 mila euro. L’operazione è condotta dalla Polizia di Stato, dalla Municipale e dai Carabinieri di Pompei coadiuvati dagli uomini dell’Esercito, dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli e dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata.

Inoltre, il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito, che in settimana ha concentrato la sua azione nei comuni di San Giuseppe Vesuviano e Mondragone, dopo attente analisi e un capillare monitoraggio del territorio, ha pianificato e coordinato attività congiunte con i Carabinieri della territoriale e Carabinieri Forestali degli stessi comuni, che hanno portato al sequestro di 3 attività commerciali, 12 veicoli confiscati ed ammende per 222 mila euro, oltre alla denuncia di tre persone.

La presenza e sorveglianza sul territorio che l’Esercito ha messo in atto ha anche portato al fermo di una persona sorpresa ad abbandonare rifiuti edili in aperta campagna a Striano. Per il contravventore una sanzione di 3 mila euro.

Inoltre, con ordinanza dalla Questura di Caserta, il 7 dicembre sono stati interessati a controlli i comuni di Cellole, Carinola, Sessa Aurunca e Falciano del Massico con 2 attività sequestrate, 2 denunce e complessive ammende per 523 mila euro. All’operazione ha partecipato l’Esercito Italiano con i Bersaglieri del Terzo Reggimento, Polizia Municipale e Carabinieri di Cellole e Carinola, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e Municipale di Sessa Aurunca, Carabinieri Forestali di Roccamonfina, oltre a funzionari dell’ARPAC Caserta, ICQRF di Napoli e ASL di Sessa Aurunca.