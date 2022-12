Un parcheggio e nuova viabilità per eliminare il passaggio a livello della Circumvesuviana. Il Progetto EAV comincia ad entrare nel vivo. Non è stato un iter semplice, non sono mancate le contestazioni e le rettifiche al progetto, ma l’impegno dell’Ente del Volturno e dell’amministrazione comunale ora si concretizza.

Dopo il termine delle operazioni di accantieramento e di bonifica delle aree nella zona a ridosso della stazione Circum di Pompei, sono partiti questa mattina i lavori di realizzazione della prima opera del progetto di compatibilizzazione urbana a cura Eav.

La grande opera che cambierà il volto di Pompei parte con il mega-parcheggio da trecento posti auto in via Fucci e proseguirà a breve con le opere compensative previste in fase di progettazione: ristrutturazione di Casa Borrelli e realizzazione della nuova chiesa annessa allo storico ospizio per i nonnini pompeiani e, soprattutto, eliminazione dei passaggi a livello.

Infine Eav si farà carico della sistemazione idraulica dell’intera area in collaborazione con Gori e si predisporrà la nuova area pedonale per l’intero centro di Pompei.

”Il valore complessivo delle opere – fa presente l’Eav – è di circa 61,5 milioni di euro da realizzarsi nei prossimi tre anni”.

Hanno presenziato all’avvio dei lavori i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Pompei, a cominciare dal sindaco Carmine Lo Sapio e il presidente Giuseppe La Marca.