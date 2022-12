Agguato sui monti Lattari: due fratelli sono stati feriti a colpi di fucile nella tarda serata di domenica sul monte Megano, sul territorio di Lettere. A riportare l’inquietante episodio che potrebbe avere come sfondo la guerra tra narco-coltivatori che va avanti ormai da diversi anni, è il quotidiano “Metropolis”. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e i militari della stazione di Lettere.

Agguato sui monti Lattari: ferite due persone a colpi di fucile a Lettere

Nel mirino dei sicari sono finiti Michele e Carmine Comentale, già noti alle forze dell’ordine. I due erano in auto con un conoscente quando improvvisamente, dalla boscaglia, sono partiti dei colpi di fucile contro il veicolo. Gli occupanti dell’auto sono riusciti ad abbandonare in fretta e furia l’abitacolo scampando così all’agguato. Feriti Michele Comentale e l’altro conoscente, rispettivamente all’addome e al braccio, dichiarati guaribili in pochi giorni dai medici dell’ospedale “San Leonardo” di Castellammare.

Il caso dell’ordigno nel 2013

Nel recente passato dei fratelli un altro agguato, nel 2013, a fine estate. In quel caso la vettura sulla quale viaggiavano fu sventrata dall’esplosione di un ordigno. Anche allora i due si trovavano a Lettere in una zona impervia.