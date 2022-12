Nonostante il crypto winter ancora in vigore e il recente scandalo FTX, c’è ancora un buon numero di investitori interessati al trading di criptovalute. Anzi, secondo gli esperti proprio questo è il momento ideale per fare ottimi affari, considerato come le quotazioni di Bitcoin e Altcoin siano al momento lontanissime dai massimi storici.

La domanda che si pongono in molti, quindi, è la seguente: come è possibile investire sulle criptovalute? Cerchiamo di dare una risposta esauriente al quesito.

Come investire in criptovalute

Gli investimenti in criptovalute possono avvenire in due modi:

aprendo un conto presso un exchange centralizzato, ad esempio Binance o Coinbase e scambiare il denaro fiat depositato nel quantitativo di token desiderato, il quale dovrà poi essere conservato all’interno di un wallet, ovvero di un portafogli elettronico. Questi exchange offrono spesso e volentieri promozioni e bonus per i clienti, come nel caso dei Bonus Bitcoin;

portando avanti la stessa operazione presso un broker di trading online, i quali sono soliti offrire CFD, ovvero Contract For Difference, derivati che vanno a replicare fedelmente il prezzo di un sottostante. In questo caso l’asset in questione non è posseduto da chi sottoscrive il contratto.

Meglio l’acquisto diretto o i CFD?

Come abbiamo appena visto, quindi, investire su asset virtuali tramite exchange di criptovalute o CFD non è assolutamente la stessa cosa. Nel primo caso, infatti, il trader entra in possesso del denaro digitale e deve custodirlo per impedire che estranei possano impadronirsene. Per farlo deve dotarsi di una cassaforte elettronica, il wallet, che può essere affittato presso l’exchange oppure acquistato e installato sul proprio personal computer o dispositivo.

Nel primo e nel secondo caso il pericolo è che il contenuto possa essere trafugato dagli ormai famigerati hacker, senza contare il costo aggiuntivo dell’operazione. Proprio per questo motivo, sono molti coloro che preferiscono sottoscrivere i CFD. Questi derivati, infatti, possono garantire i seguenti vantaggi:

l’asset non è detenuto dall’investitore, che si risparmia non solo i costi di acquisto o affitto, ma anche le difficoltà tecniche legate all’installazione nel primo caso; coi CFD si può guadagnare non soltanto nel caso in cui il token scelto si apprezzi, ma anche in quello contrario, a patto naturalmente di capire l’orientamento del mercato e prendere posizione per tempo; non è necessario avere grandi capitali di partenza, in quanto è disponibile la leva finanziaria, ovvero un moltiplicatore che consente di amplificare per il coefficiente scelto l’eventuale guadagno (e anche l’eventuale perdita); è possibile chiudere l’operazione in qualsiasi momento, nel caso in cui siano stati realizzati i propri obiettivi di guadagno o la propria previsione si stia rivelando errata.

Attenzione alla piattaforma

Che si decida di utilizzare un exchange o una piattaforma di trading online, la cosa realmente importante è scegliere un interlocutore affidabile. Il clamoroso crollo di FTX, l’exchange di Sam Bankman-Fried che sta letteralmente sconquassando i mercati, fa capire meglio di tante parole la necessità di assumere il massimo di informazioni prima di depositare i propri soldi. In particolare gli scambi di criptovalute ormai da lungo tempo hanno assunto comportamenti non solo opachi, ma apertamente contrari alle normative esistenti in tema di investimento finanziario.

