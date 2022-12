Tre forchette Gambero Rosso. Due stelle della Guida Michelin, e dal 2022 anche il Premio Città di Angri come Eccellenza del territorio. Stiamo parlando del Maestro di cucina e noto personaggio TV Gennaro Esposito.

Nativo di Vico Equense, ma Angrese di adozione, Lo chef Esposito – insieme al suo grande amico Antonino Cannavacciuolo – è sicuramente uno dei personaggi televisivi del momento grazie alla partecipazione a programmi a tema come MasterChef Italia, cuochi d’Italia e Piatto Ricco. Ma Gennaro Esposito è noto soprattutto per il suo ristorante: la Torre del Saracino di Seiano – rappresenta un punto di riferimento per tutta la cucina italiana. Dal 1991, infatti, il ristorante conserva un obiettivo ben preciso: proporre una cucina che rispetta e valorizza il territorio ma che allo stesso tempo rappresenta il frutto delle esperienze maturate durante i viaggi professionali del Maestro.

Oggi Gennaro Esposito è anche una linea di prodotti per cucina. Il suo motto è: Da un Angrese che viene a un Angrese che va. E’ nato e cresciuto ad Angri, ma oggi vive a Procida Giovanni Villani, Eccellenza del territorio che si è ben distinta sull’isola al largo di Napoli. Il Premio al Dottor Villani è il giusto riconoscimento per un “cervello Angrese” (uno dei tanti…) che molto ha fatto e continua a fare per la perla del Golfo. Se infatti, Procida era famosa soprattutto per il film Il Postino oggi lo è in quanto è stata proclamata “Capitale Italiana della Cultura” per l’anno 2022.

Un riconoscimento importante a cui Giovanni Villani ha creduto subito ed a cui ha lavorato moltissimo prima in veste di consigliere comunale delegato al bilancio e poi in quella di Presidente del consiglio comunale in cui ha unito il suo impegno politico con la sua professione di Dottore Commercialista. Giovanni, infatti ha prima contributo in maniera determinante a risanare i conti del Comune e poi ha lavorato – insieme a bravissimi e giovani amministratori locali – alla parte più complessa del dossier di candidatura a Capitale della Cultura. Quella economico-finanziaria appunto. Questi e tanti altri ospiti Sabato 17 dicembre alle ore 10.30 nell’aula Magna del Liceo don Carlo La Mura di Via Monte Taccaro ad Angri per la Cerimonia conclusiva del Premio Città di Angri.