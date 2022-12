Eav informa che sulle proprie linee ferroviarie è attivo il servizio “TAP & GO”, che permette l’ingresso ai varchi di stazione mediante l’utilizzo di carta di credito/debito (American Express, PagoBancomat, Mastercard, Maestro, Visa e VPay).

All’atto del primo check-in presso gli appositi pos collocati sui varchi della stazione di partenza, sulla carta vengono pre-autorizzati i seguenti importi, a seconda della tipologia di tessera utilizzata: 1,50€ per le carte di credito; 15,00€ per le carte di debito.

Completato il viaggio e arrivati alla stazione di destinazione l’utente è tenuto ad effettuare il check-out (in questo caso sugli appositi dispositivi pos presenti in stazione) in modo da completare correttamente il processo di pagamento per la sola tratta fruita.

Il “TAP & GO” provvederà nei giorni successivi al viaggio a sommare tutti gli spostamenti effettuati dall’utente, al fine di poter erogare la miglior tariffa disponibile e ad addebitare il relativo importo, svincolando la pre-autorizzazione.

Eav precisa inoltre che per qualsiasi modalità di acquisto del titolo di viaggio si voglia adottare gli importi dei biglietti ferroviari saranno assolutamente gli stessi.