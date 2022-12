Non manca di novità la kermesse nazionale delle migliori canzoni del nostro Paese. In particolare, sono stati già annunciati i grandi ritorni tra i big. La squadra del palco dell’Ariston conta anche artisti emergenti. Saranno 13, 14 se consideriamo anche Leo Gassmann, gli artisti o gruppi che parteciperanno nuovamente al Festival della canzone italiana, la quarta conduzione del direttore artistico Amadeus.

Paola & Chiara, Anna Oxa e Giorgia ma non solo, fra i grandi graditi ritorni

Una rassegna attesissima sia per le aspettative sulla qualità delle canzoni, ma anche su chi saranno ospiti speciali e co-conduttori al fianco di Ama; talmente atteso da poter addirittura fare scommesse sul festival di Sanremo , e prevedere chi sarà il vincitore: ad oggi le quote indicano un podio dominato da Ultimo, Mengoni e Giorgia. Sappiamo per certo che fra questi 13 artisti che hanno già preso parte in passato alla kermesse ci saranno Paola & Chiara, il duo di sorelle uscito “dai radar” per sette anni prima di riapparire in TV a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio nel 2020, ma che nel 1997 con “Amici come prima” aveva vinto il Festival nella sezione nuove proposte. Un altro gradito ritorno è quello di Anna Oxa, che Sanremo lo ha già vinto due volte: nel ‘99 con “Senza Pietà” e nel 1898 con Fausto Leali nell’indimenticabile duetto di “Ti Lascerò”. Ci saranno i già citati Giorgia, Ultimo e Mengoni. Non mancheranno Tananai, Levante, Madame, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Elodie e i Modà.

“Debuttano” gli Articolo 31 e I Cugini di Campagna

Trovare nomi come Articolo 31 e I Cugini di Campagna accanto alla parola “debutto” può suonare strano, ma non se ci riferiamo al Festival di Sanremo. Il gruppo hip-hop milanese nato nel 1990 parteciperà infatti per la prima volta alla rassegna musicale ligure così come il gruppo pop fondato invece nel 1970 che ha visto l’ingresso in formazione nel 2021 di Nicolino “Nick” Luciani a keytar e tastiere, già ne I Cugini di Campagna dal ‘94 al 2014. Saranno 22 i concorrenti cosiddetti “big” in gara al Festival di Sanremo 2023, giunto alla sua 73 esima edizione, e ci saranno anche i sei primi classificati di Sanremo Giovani 2022.