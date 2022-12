A Sant’Antonio Abate il Comune si trasforma in Presepe

Una delle novità che abbiamo potuto osservare nella cittadina di Sant’Antonio Abate? Il Comune per questo Natale 2022 si è trasformato in un vero e proprio Presepe. Insomma, guardando dalla piazza principale sembra che la struttura esterna inglobi la Casa Comunale. Avvicinandoci abbiamo poi riscontrato che gli allestimenti sono ben visibili all’esterno dell’area d’ingresso dell’edificio.

Chi fa il suo ingresso nel piazzale del comune abatese può osservare quindi alcuni personaggi caratteristici dell’arte presepiale: sul lato destro, guardando il palazzo comunale di fronte, disponendosi alle spalle del grande albero natalizio posizionato al centro della, si apprezza una casa contadina dove alcuni pastori curano i propri animali. Sul lato sinistro ci sono invece una serie di abitazioni rurali, oltre al alcune botteghe. In una zona più interna e ben protetta è stata adagiata invece la paglia per far spazio alla culla del Gesù bambino, insieme ovviamente a Maria e Giuseppe.

Il “Presepe Artistico in Movimento”

Ma a Sant’Antonio Abate si può visitare anche un altro Presepe, da vedere almeno una volta nella vita: stiamo parlando della installazione che si trova nella Parrocchia Gesù Redentore, in via Santa Maria la Carità: qui si trova il “Presepe Artistico in Movimento”, allestito in località Pontone.

Il “Presepe Artistico in Movimento” è frutto del lavoro ventennale del giovane Giuseppe Paolillo, il quale per dare vita a questa opera si è ispirato all’arte del proprio papà. I pastori si estendono sopra un’esposizione di mille mq, gli abiti delle statue sono realizzati a mano, le stoffe sono pregiate e le ambientazioni realistiche.

“È una realtà – scrive via social il Sindaco Ilaria Abagnale – che vista con gli occhi della Fede viene vissuta nel segno della pace e della fraternità e con il desiderio di rinascita, nella gioia di quanti hanno collaborato ad allestire un’esposizione di 1000mq con passione e tanta manodopera”.

“Ci auguriamo che il lavoro di questi ragazzi venga apprezzato anche dai visitatori che giungono oltre confine ogni anno per farne visita, affinché quest’arte possa sostenersi e perfezionarsi…atmosfera dopo atmosfera”, aggiunge ancora il sindaco di Sant’Antonio Abate.

Il Presepe che abbiamo descritto si trova in via Santa Maria la Carità n. 516, località Pontone, all’interno del Comune di Sant’Antonio Abate. È visibile fino al 22 gennaio 2023 (le visite hanno avuto inizio già il 10 dicembre) i giorni feriali dalle ore 17:00 alle ore 22:00 ed i giorni festivi: la mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00, poi il pomeriggio dalle ore 15:00 fino alle 22:00 di sera.

Andrea Ippolito