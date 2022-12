Un turista francese di 32 anni è stato multato per aver urinato sulle scale del Duomo di Amalfi. A sorprenderlo sono stati i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Amalfi.

Il turista, ubriaco, stava urinando sulla scalinata del Duomo, compiendo quindi atti contrari alla pubblica decenza. L’uomo, visibilmente imbarazzato, è stato multato con una sanzione amministrativa di 200 euro.

Avrebbe dichiarato di non essersi accorto di aver urinato davanti a un monumento religioso e dall’elevato valore artistico.

Ad accorgersi dell’uomo, ubriaco fradicio, è stato il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Amalfi, Umberto D’Angelantonio. Il capitano, non in servizio in quel momento, era di rientro presso il proprio alloggio di Via Casamare. Alla vista del vandalo, che era in compagnia di un’altra persona, è sceso dall’auto invitandolo a ricomporsi e ha chiesto l’intervento di una pattuglia.