Ieri sera i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Cesare Rosaroll per la segnalazione di una lite.

Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato di aver avuto, poco prima, un diverbio con un suo connazionale che stava ospitando da alcuni giorni nel suo appartamento poiché quest’ultimo era rientrato in evidente stato di alterazione psicofisica.

Constestualmente l’ospite ha iniziato ad inveire contro l’uomo e a spintonare gli operatori fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Un 48enne cingalese, con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.