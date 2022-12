Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Longole un’auto con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’auto trovando il conducente in possesso di un panetto di cocaina del peso di circa 1 kg.

Un 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per traffico di sostanza stupefacente e per resistenza a Pubblico Ufficiale.