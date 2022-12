Il riconoscimento è stato ufficializzato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Lettere del 14 dicembre per il personale di della Polizia Locale.

Si tratta del Tenente Salvatore Giordano e del Maresciallo Capo Paola Cavallaro “per aver dimostrato spiccate doti di solidarietà, alto senso del dovere e spirito di sacrificio in occasioni di plurime operazioni”.

Tra gli interventi che hanno coinvolto la Polizia Municipale, il sindaco Anna Amendola ha ricordato l’alto livello di professionalità del Tenente Giordano, vicecomandante del corpo, in una spiacevole situazione, durante la quale, l’ufficiale ha contribuito al salvataggio di una giovane donna in difficoltà, apprezzandone la grande umanità dimostrata nell’assistere la malcapitata.

Un ricordo anche per un episodio che ha visto protagonista il Maresciallo Capo Paola Cavallaro, che si è contraddistinta per l’opera prestata in un grave incidente stradale. L’intervento di Cavallaro fu decisivo nel limitare danni che sarebbero potuti essere ancor più gravi.

Gli encomi sono stati consegnati dal primo cittadino e dal comandante Capitano Natale Nastro.

«Con questo Encomio Solenne – ha dichiarato il sindaco Amendola – riconosciamo alla Polizia Locale la gratitudine di tutta la cittadinanza di Lettere per l’esempio di abnegazione e senso del dovere mostrato dal personale in servizio nonostante le difficoltà legate all’ampiezza del territorio e correlate al numero di operatori in servizio presso il Comando stesso».