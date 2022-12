Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Novara, hanno notato a bordo di un ciclomotore privo di targa un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Venezia, è stato, non senza difficoltà, bloccato; inoltre, i poliziotti hanno accertato che il mezzo su cui viaggiava era stato rubato a dicembre dello scorso anno.

Un 34enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione; inoltre, gli è stata contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita.

Infine, lo scooter è stato restituito alla proprietaria.