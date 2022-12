Azioni e strategie a favore dei primi mille giorni di vita. È il tema del convegno organizzato dal coordinamento integrato materno infantile dell’Asl Napoli 3 Sud diretto dal dottor Luigi Granato e dalla referente del programma primi mille giorni dottoressa Giuseppina Di Lorenzo, con la collaborazione dell’unità operativa Formazione e sviluppo risorse umane, in programma oggi giovedì 15 dicembre 2022 presso la sala De Guevara a Torre del Greco.

I primi mille giorni di vita: esperienze a confronto nell’Asl Napoli 3 Sud

Due le sessioni principali: Nurturing care azioni di salute per le bambine e per i bambini e La formazione per gli interventi di nurturing care. A conclusione dei lavori la tavola rotonda sul tema integrazione ospedale/territorio per il programma primi mille giorni – a che punto siamo?

Tra le finalità dell’appuntamento scientifico, migliorare le conoscenze e competenze degli operatori sanitari sulle principali azioni preventive, di provata efficacia, che possono essere adottate, utili a minimizzare i maggiori fattori di rischio e a rafforzare quelli di protezione nei primi mille giorni di vita. Il periodo che intercorre tra il concepimento e i due anni di vita del bambino.

Opportunità d’incontro tra gli operatori

“Gli interventi preventivi, protettivi o curativi realizzati con tempestività in questa primissima fase della vita – ha spiegato la direttrice sanitaria Asl Napoli 3 Sud Elvira Bianco nel suo intervento di apertura dei lavori – portano a risultati di salute positivi a breve, medio e lungo termine, non solo per il bambino e l’adulto che diventerà, ma anche per i genitori, la collettività e le generazioni future”. II convegno rappresenta l’opportunità d’incontro tra gli operatori che a diverso titolo si occupano di accompagnamento alla nascita e dei primi mille giorni. Per poter realizzare una concreta integrazione ospedale territorio e viceversa.