Dal 23 dicembre al 7 gennaio la società calcistica di Sant’Antonio Abate, che si occupa di calcio femminile, organizza l’Academy Abatese Christmas Camp.

Per queste vacanze natalizie verranno organizzate attività sportive e ludiche per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, abbinate al supporto per i compiti, a laboratori di ceramica e di inglese.

Il Campo natalizio è destinato agli alunni della Scuola Primaria (Elementari) e Secondaria di Primo Grado (Scuole Medie) e prevede anche il pranzo di gruppo ed il servizio Bus su richiesta.

Il luogo di svolgimento dell’Academy Abatese Christmas Camp è in via Casa Aniello presso l’Istituto Enrico Forzati di Sant’Antonio Abate. L’appuntamento è quindi dalle ore 8:30 alle ore 16:30, dal 23 dicembre al 7 gennaio 2022 (per INFO).

L’Asd Academy Abatese ha da pochi giorni partecipato al Primo Raduno Campano stagionale Under 12 ed Under 16 di calcio a 5 femminile. Le abatesine hanno vinto il trofeo per la classe Under 12, mentre quello Under 16 è andato all’Asd Futura Salerno.

La società è iscritta anche al Campionato FIGC Under 15 femminile, le ragazze hanno concluso infatti la prima giornata di ritorno (prima della pausa natalizia) con una vittoria, in trasferta a Pianura, contro la Pro Calcio Napoli.

La Academy Abatese Femminile ha presenziato, con alcuni gruppi della sua Prima Squadra, l’Under 15 ed il Baby, all’evento organizzato dall’Amministrazione comunale di Sant’Antonio Abate per l’accensione dell’albero di Natale nella piazza principale della Città.

La presentazione ufficiale della Prima squadra

La Prima Squadra di calcio femminile abatese, che gioca nel Campionato di Eccellenza femminile, è stata presentata ufficialmente alla cittadinanza, insieme al suo Staff tecnico, giovedì 24 novembre 2022.

Erano presenti alla serata, tra gli altri, oltre al Sindaco Ilaria Abagnale, al vicesindaco Giuseppe Abagnale e all’assessore alle Associazioni Sportive Anna Abagnale, anche la coordinatrice regionale donne della FIT Cisl Campania Martina Pellecchia, e la Responsabile regionale del calcio femminile del Comitato Regionale Campania FIGC-LND Giuliana Tambaro.

Andrea Ippolito