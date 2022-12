La società sportiva Asd Pomigliano Calcio 1920 ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, le dimissioni del presidente e di tutti i soci del consiglio direttivo.

“Se entro stasera il Comune non ci dice quando e se possiamo ritornare nel nostro campo noi stasera, presidente in primis, ci dimettiamo…”, sono alcune delle dichiarazioni del presidente Felice Romano, che sono arrivate il 14 dicembre al termine dell’incontro contro il San Marzano e che sono state rilasciate a videonola.tv. Romano aveva aggiunto inoltre alcuni particolari relativi alla gestione logistica delle partite e degli allenamenti del Pomigliano Calcio 1920, oltre alla questione dello stadio Ugo Gobbato, il tutto a quanto pare stava portando la dirigenza ad una triste decisione.

Il 14 dicembre poi, alle ore 20:37, via Facebook, direttamente dalla pagina ufficiale della società calcistica, viene pubblicato un comunicato da dove si apprende dello scioglimento del Pomigliano Calcio maschile.

Lo scioglimento

Si legge quindi: “L’A.S.D Pomigliano Calcio 1920, considerato che continua ad esserle negato l’utilizzo del campo “Ugo Gobbato”, come più volte evidenziato a mezzo PEC al comune ed al concessionario, stamane ha mandato l’ennesima PEC al Comune invitando il sindaco o il vicesindaco presso la sede per una riunione avente ad oggetto: dimissioni del presidente e dei soci nel caso non fosse data la possibilità di poter disporre del campo sia per gli allenamenti che per le partite”.

All’interno della missiva si evince che l’appuntamento delle ore 19:00 non ha visto la partecipazione né del sindaco né di alcun suo delegato e che quindi la dirigenza dell’Asd Pomigliano Calcio 1920 ha dato seguito allo scioglimento della società. Si sono infatti, stando al comunicato ufficiale, dimessi sia il presidente che tutti i soci del consiglio direttivo.

Il presidente comunica inoltre di aver provveduto a svincolare tutti gli atleti, i quali potranno cercare da subito una nuova squadra. “Con estremo rammarico, dopo aver investito ingenti risorse economiche e personali siamo costretti ad abbandonare il calcio nella speranza che presto Pomigliano possa risorgere come squadra e come città”, sono le ultime parole del messaggio firmato dal presidente Felice Romano.

L’incontro con i tifosi

I tifosi pomiglianesi hanno avuto anche un incontro con i dirigenti della Prima Squadra cittadina: il presidente Romano era infatti presente, insieme allo staff, la sera del 13 dicembre presso il Bar Pummarulell in via Ugo Gobbato, proprio di fronte allo stadio (IL VIDEO DELL’INCONTRO).

I granata, che da luglio 2022 sono sotto la gestione dell’attuale dirigenza, dovrebbero giocare, come da calendario il 18 dicembre, contro il Sant’Antonio Abate 1971. La squadra pomiglianese, dalla stagione 2019/2020 partecipa al Campionato di Eccellenza FIGC-LND Girone A, in precedenza il Pomigliano Calcio maschile ha militato anche in serie D.

Andrea Ippolito