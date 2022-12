Ieri gli agenti del Commissariato Scampia, i militari della Stazione dei Carabinieri di Scampia e personale della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Scampia e nel rione Monterosa.

Nel corso dell’attività sono state identificate 395 persone, controllati 202 veicoli, di cui 10 sottoposti a fermo amministrativo ed uno sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, e contestate 67 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, guida con patente scaduta, guida con patente diversa, mancata esibizione dei documenti, mancanza della revisione periodica, guida senza casco protettivo e guida di veicolo già sottoposto a sequestro, elevando sanzioni per un totale di 75.500.00 euro; sono stati, altresì, controllati due esercizi commerciali.

Ancora, gli operatori hanno denunciato sei persone, di cui 3 per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio, una per detenzione di sostanza stupefacente, una per ricettazione poiché circolava con un veicolo risultato rubato ed un’altra per riciclaggio poiché sorpresa con 11.830 euro che sono stati sequestrati.

Infine, i poliziotti, nei pressi dei porticati di uno stabile in via Ghisleri, hanno notato due uomini che più volte, dopo aver ricevuto denaro da diverse persone, si sono dirette, alternandosi tra loro, nell’edificio per prendere qualcosa dal vano ascensore per poi consegnarlo alle stesse.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato gli spacciatori trovandoli in possesso di due bustine contenenti circa 2,3 grammi di marijuana e un pezzo di hashish del peso di circa un grammo, mentre nel vano ascensore hanno rinvenuto 56 cilindretti con circa 48 grammi di cocaina e due bilancini di precisione.

Due napoletani di 32 e 39 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.