Trasformare la propria casa in una Smart Home è un’operazione che conviene per diversi motivi: la tecnologia aiuta a risparmiare in bolletta, aumenta il comfort abitativo e permette di vivere la propria casa in sicurezza.

Negli ultimi anni sono sempre di più le persone che scelgono di acquistare dispositivi intelligenti e di installare impianti di domotica, spinti anche dalle opportunità di recuperare parte dell’investimento grazie alle agevolazioni previste proprio per l’efficientamento energetico degli edifici. Sarà dunque sempre più diffusa la presenza di elettrodomestici smart, che velocizzano le operazioni domestiche e sono in grado anche di segnalare eventuali guasti mediante app, permettendo di contattare con tempestività i tecnici abilitati per la riparazione di elettrodomestici a Napoli .

Vedremo insieme cos’è la domotica e quali sono i vantaggi di vivere in una smart home.

Cos’è la domotica

La domotica è una disciplina che studia tecnologie e sistemi di automazione per gestire tutti gli apparecchi presenti in casa mediante il collegamento all’impianto elettrico. Bisogna dunque distinguere la domotica dai sistemi intelligenti che interagiscono con il wifi, anche se come funzionamento sono molto affini.

Le nuove case in costruzione vengono ormai concepite con l’ottica Smart, mediante la progettazione di impianti di domotica per la gestione dell’illuminazione, del riscaldamento e della sicurezza in primis e collegando elettrodomestici e dispositivi alla rete elettrica per un controllo da remoto efficiente.

La conferma di tale spinta tecnologica arriva anche dai dati: dal 2018 le smart home sono costantemente in crescita e si registrano numeri importanti sui nuovi allacci in case domotiche.

I vantaggi di vivere una Smart Home

I vantaggi di vivere in una smart home sono molteplici e spaziano da ragioni economiche a motivazioni legate al benessere casalingo. C’è inoltre da dire che gli italiani sono sempre più digitali e quindi sono abituati a maneggiare la tecnologia e la ritengono un prezioso alleato della quotidianità.

Gli impianti di domotica permettono innanzitutto di controllare 24H/24 gli impianti e gli apparecchi della casa dallo smartphone e ciò consente di verificare in tempo reale se ci sono dei guasti e di programmare a distanza accensioni e spegnimenti.

Il monitoraggio consente inoltre una maggiore sicurezza perché il sistema avvisa in maniera tempestiva se ci sono problemi di qualsiasi natura: intrusioni, perdite di acqua, incendi, luci lasciate accese etc…

L’utilizzo degli elettrodomestici e la gestione degli impianti può essere personalizzato al massimo e questo aiuta molto per il benessere: si possono infatti programmare a distanza lavaggi, accensione dei fuochi per le pietanze, programmazione del riscaldamento.

Dal punto di vista economico, la presenza di tecnologia in casa è utile anche per aumentare il valore dell’immobile e questo è importante per chi in futuro valuta investimenti o potrebbe decidere di vendere l’appartamento.

Altro aspetto importante è poi il riscontro positivo sulle bollette. La domotica ottimizza i consumi e questo ha un impatto favorevole sulle spese per l’energia.

Domotica e risparmio in bolletta

Secondo le statistiche la domotica permette di risparmiare almeno il 20% sulle bollette, una percentuale che sale quanto più è obsoleto l’impianto precedente e in base anche ad altre scelte strategiche dal punto di vista dell’efficientamento energetico.

L’abitazione potrebbe infatti essere addirittura autonoma nella produzione di energia grazie agli impianti fotovoltaici e a sistemi di produzione avanzati di energia, come le pompe di calore. Ciò annullerebbe il problema delle spese per l’energia e aiuterebbe in maniera importante a ridurre le emissioni nell’atmosfera.