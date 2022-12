Opportunità per il territorio: tutto pronto per il webinar organizzato da Gal Terra protetta che si terrà lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 16. Si tratta di un evento da inquadrarsi tra gli incontri di animazione territoriale per la presentazione dei nuovi bandi previsti nella strategia di sviluppo locale del Gal e le previsioni del nuovo ciclo di programmazione 2023/2027.

Gal Terra protetta: webinar sulle opportunità per il territorio

Nel corso del webinar, che sarà fruibile sulla pagina Facebook del Gal Terra protetta, interverranno: Giuseppe Guida, presidente del Gal; Luca Mascolo, vicesindaco del Comune di Agerola e membro del cda del Gal; Gennaro Fiume, coordinatore del Gal.

Promozione dello sviluppo rurale e del turismo sostenibile

Sono invitati a partecipare rappresentanti degli Enti locali, operatori economici e rappresentanti delle associazioni nonché i cittadini tutti. Il Gruppo di Azione Locale Terra Protetta è una società consortile a responsabilità limitata che si occupa della promozione dello sviluppo rurale e del turismo sostenibile nella zona della Costiera Amalfitana, della Penisola Sorrentina, dei Monti Lattari e delle Isole del Golfo di Napoli.