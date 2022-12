Il Volley Napoli torna a guidare la classifica di Serie C

Le azzurre conquistano altri tre punti in classifica e ripristinano il primato in campionato

Sono sette su sette il per Volley Napoli: con la vittoria di sabato contro la formazione del GLS Salerno Guiscards le partenopee tornano a guidare la classifica di Serie C. Le azzurre conquistano altri tre punti in classifica e ripristinano il primato in campionato: 20 punti al pari di Intec Service SG Volley, reduce da un 3-2 contro Arzano.

«Nonostante qualche novità di formazione, che è servita per far stare sull’attenti tutte, abbiamo dominato la gara dal primo all’ultimo istante con una delle migliori prestazioni dell’anno». Parla così, con molta soddisfazione, mister Alessandro Maione al termine della partita. «Molto bene la nostra fase muro-difesa, che ci ha permesso di contrattaccare tanti palloni e creare il distacco sin dai primi punti del set».

I cambi nella formazione consentono all’allenatore di mantenere ogni atleta concentrata, considerando l’importanza di tutta la rosa per il raggiungimento dell’obiettivo. «L’anno è lungo e dare fiducia a tutti gli elementi della squadra ci consentirà di gestire le situazioni più delicate nel migliore dei modi».

Con la vittoria nella scorsa partita ed una serie di risultati favorevoli, il Consorzio Volley Napoli ha già messo la spunta sul primo obiettivo di stagione. «Il nostro 3-0, insieme al 3-0 di Volley World su Paestum ci ha matematicamente portati alla semifinale di coppa. Nel frattempo il punto rubato dall’Arzano ad Intec Service SG Volley ha ristabilito la parità in classifica, in attesa del big match del 7 gennaio. Questa settimana, però, ci dedicheremo alla Partenope perché come ho chiesto alle ragazze ad inizio anno, bisogna pensare ad una gara per volta». Ha concluso così l’allenatore del club partenopeo.

Ottima prova nella partita contro GLS Salerno Guiscards della centrale Chiara Fiore, impiegata in misura minore dal tecnico nelle prime partite. «Sono molto soddisfatta della mia prestazione ed è stato un onore ricevere anche il premio come MVP dal nostro sponsor. Mi impegno tanto durante gli allenamenti settimanali e credo non ci sia miglior riconoscimento che fare una buona partita». Queste le parole dell’atleta azzurra al termine del match.

«Ristabilire il primato è importante, ma non ci basta. Ancor più importante e indispensabile sarà mantenerlo fino alla fine del campionato: questo è il nostro obiettivo principale. Questo sport, come lo stesso campionato, sono imprevedibili, quindi io, le mie compagne e tutto il team lavoreremo giorno dopo giorno per fare sempre meglio e restare in vetta». Ha così concluso Chiara Fiore.